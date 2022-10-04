ثبات سعر السكر في التموين لأصحاب البطاقات عن شهر أكتوبر 2022

حددت وزارة التموين سعر السكر المدعم ضمن قائمة السلع التي تم ضخها لمنافذ البقالين والتي تصرف للمواطنين حاملي البطاقات التموينية حاليا، ضمن مقررات شهر أكتوبر 2022 المخصصة لهم على منظومة الدعم، إذ شهدت سلعة السكر هذا الشهر ثباتا واستقرارا في سعرها دون تغير مقارنًة بالأشهر الماضية.

سعر السكر في التموين 10 جنيهات ونصف

وجاء سعر السكر في التموين لمقررات سلع تموين شهر أكتوبر 2022 بـ 10 جنيهات ونصف الجنيه لكيس السكر المعبأ وزن 1 كيلو جرام، إذ ضخت وزارة التموين هذا الشهر عدد 30 سلعة تموينية مدعمة لمنافذ البقالين لتوفير احتياجات المواطنين من السلع الغذائية وغير الغذائية، حيث يصرف أصحاب البطاقات الحصص المخصصة مضافا إليها السلع المشتراة بفارق نقاط الخبز الذي تم توفيره من عملية ترشيد الاستهلاك.

حصة بطاقة التموين من السكر

وتحدد منظومة الدعم حصة بطاقة التموين من السكر بعدد 2 كيس سكر وزن 1 كيلو لكل فرد مقيد على البطاقة، حيث تحصل الأسرة التي تمتلك بطاقة مقيد عليها 3 أفراد على 6 أكياس سكر، فيما تحصل الأسرة صاحبة البطاقة ذات 4 أفراد مدرجين عليها على 8 أكياس من السكر ضمن حصتها الشهرية من السلع التموينية.

وتستكمل منافذ البقالين البالغ عددها 40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية فضلا عن منافذ مشروع جمعيتي البالغ عددها 6700 منفذ، صرف المقررات التموينية عن شهر أكتوبر الجاري لحاملي البطاقات، مع صرف مخصصات الدعم الاستثنائي للشهر الثاني على التوالي لعدد 9 ملايين و100 ألف أسرة يستحقون زيادة التموين بقيمة 100 جنيه شهريا لمدة 6 أشهر بدأت في سبتمبر الجاري.