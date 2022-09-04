استقرار سعر كيلو السكر في التموين.. و«ربع جنيه» هامش ربح للبقال

شهد سعر كيلو السكر في التموين ثباتا واستقرارا، إذ جاء سعر كيلو السكر ضمن قائمة السلع التموينية التي بدأ صرفها ضمن مقررات تموين شهر سبتمبر، مساويا لسعره للأشهر الماضية عند 10 جنيهات ونصف للبطاقة التموينية.

سعر كيلو السكر في التموين.. ربع جنيه هامش ربح

ويحقق سعر كيلو السكر في التموين هامش ربح ربع جنيه للبقال التمويني، عند صرف كل كيس سكر للبطاقة التموينية، إذ يحصل البقال على كيس السكر من مخازن الجملة بسعر 10.25 جنيه، في حين يتم صرفه للمواطن على بطاقة التموين بسعر 10.50 جنيه، وذلك بتحقيق ربع جنيه هامش ربح للبقال عن كل سلعة للمساهمة في مصاريف النقل والشحن.

حصة بطاقة التموين من السكر

وتحصل بطاقة التموين على حصتها من السكر بناء على عدد الأفراد المدرجين عليها، إذ يستحق كل فرد مقيد على البطاقة على 2 كيس من السكر التمويني، وتستحق بطاقة التموين المقيد عليها 4 أفراد 8 أكياس من السكر شهريا بحد أقصى أو بحسب احتياجها، فيما تستحق الأسرة صاحبة البطاقة التموينية المقيد عليها فردين على 4 أكياس من السكر شهريا.

سعر السكر خارج بطاقة التموين

وتوفر وزارة التموين السكر كسلعة حرة في فروع المجمعات الاستهلاكية التابعة لها والتي يبلغ عددها 1300 مجمع استهلاكي على مستوى الجمهورية، لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطن عن سعر السوق المحلي، وذلك بنفس سعر السلع على البطاقة التموينية، إذ يستطيع أي مواطن لا يمتلك بطاقة تموينية أن يشتري السكر بسعر 10.50 جنيه من أي مجمع استهلاكي.