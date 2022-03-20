سعر السكر في التموين.. 10 جنيهات ونصف ببطاقة التموين أو دونها

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، على استقرار وثبات سعر السكر في التموين، سواء السكر المصروف من منافذ البقالين على بطاقات التموين للمواطنين الحاملين للبطاقات، أو السكر المباع للمواطنين غير الحاملين للبطاقات من فروع المجمعات الاستهلاكية والبالغ عددها 1300 مجمع استهلاكي على مستوى الجمهورية.

سعر السكر في التموين وفروع المجمعات الاستهلاكية

وبناء على قرار من الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والذي قرر بأن يكون سعر السكر في التموين مساويا لسعر السكر الحر المباع للمواطنين غير المدرجين على قاعدة بيانات منظومة الدعم، عند 10 جنيهات ونصف الجنيه سواء من فروع المجمعات الاستهلاكية أو من منافذ البقالين.

ضخ 4 آلاف طن سكر يوميا للمخازن

فيما تقوم وزارة التموين والتجارة الداخلية من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية، يوميا بتوفير سلعة السكر للمواطنين، عبر ضخ 4 آلاف طن من السكر يوميا لمخازن الجملة التابعة لها والبالغ عددها 1500 مخزن جملة، والتي تقوم بإمداد منافذ صرف التموين بالسلع الأساسية للمواطنين، إذ يبلع عدد منافذ البقالين نحو 40 ألف منفذ، فيما يقدر عدد منافذ مشروع جميعي بنحو 6700 منفذ، فضلا عن 1300 فرع مجمع استهلاكي على مستوى الجمهورية.

استمرار صرف التموين لشهر مارس من منافذ البقالين

في سياق آخر، تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية، حاليا في صرف المقررات التموينية لشهر مارس الحالي، لجميع المواطنين الحاملين للبطاقات التموينية والبالغ عددها 23 مليون بطاقة تموين مدرجا عليها 64 مليون مواطن يصرفون التموين شهريا من جميع منافذ البقالين منذ اليوم الأول للشهر وحتى اليوم الأخير فيه، إذ تبلغ حصة الفرد الواحد المقيد على بطاقة التموين على 2 كيس سكر بحد أقصى شهريا.