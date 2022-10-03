استمرار تحديث بيانات بطاقات التموين.. إتاحة تسجيل رقم الموبايل دون مهلة

تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية استقبال طلبات تحديث بيانات بطاقات التموين للمواطنين المقيدين على منظومة الدعم التمويني والراغبين في تسجيل رقم الموبايل على البطاقة، وذلك عبر موقع دعم مصر ومن خلال المكاتب والإدارات التموينية على مستوى المحافظات.

تسجيل رقم الموبايل على بطاقة التموين

وقال الدكتور عمرو مدكور، مستشار وزير التموين لشئون نظم المعلومات والتحول الرقمي، إنَّ خدمة تسجيل رقم الموبايل متاحة دون مهلة، موضحًا أنَّه متبقي 3 ملايين بطاقة تموينية مطلوب منها تسجيل رقم هاتف محمول مسجل باسم رب الأسرة وهو شرط قبول تسجيل الرقم أن يكون مسجلًا باسم صاحب البطاقة في شركة الاتصالات، ولم يسجل أصحابها رقم الموبايل حتى الآن، منذ الإعلان عن تعليمات تسجيل رقم الهاتف المحمول التي أرسلتها وزارة التموين عبر بونات صرف الخبز.

ونفى مستشار وزير التموين في تصريح لـ«الوطن» صحة وقف البطاقات التموينية التي لم تسجل رقم الموبايل حتى الآن، قائلًا: «عدم تسجيل الرقم لا يؤدي إلى إيقاف البطاقة، والهدف فقط هو خلق هوية رقمية مع صاحب بطاقة التموين».

خطوات تحديث بيانات بطاقات التموين

ومن خلال موقع «دعم مصر» يتمكّن المواطن صاحب بطاقة التموين من تنفيذ عدة خطوات لإتمام تحديث البطاقة وربطها برقم الموبايل، باتباع الخطوات التالية:

1- فتح رابط موقع دعم مصر الرسمي من هنـــا.

2- ملء الخانة الخاصة برقم البطاقة التموينية، والمكون من 12 رقمًا مدونة على كارت البطاقة الذكي.

3- كتابة رقم الهاتف المحمول المسجل باسم رب الأسرة في إحدى شركات المحمول الأربع.

4- تظهر رسالة إلكترونية بقبول الرقم أو مراجعته على السيستم الإلكتروني، أو برفض الرقم إذا كان غير مسجل باسم صاحب البطاقة.