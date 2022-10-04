إدانة دولية لاختبار كوريا الشمالية صاروخًا باليستيًا فوق اليابان

أدنت بعض الدول، إطلاق كوريا الشمالية، صاروخا باليستيا فوق اليابان للمرة الأولى منذ خمس سنوات، ما تسبب في توقف رحلات القطارات، شمال اليابان، بحسب ما ذكرته شبكة «يورونيوز».

وقال وزير الدفاع الياباني ياسوكازو هامادا، إنها لم تتخذ أي خطوات لإسقاط الصاروخ، لافتًا إلى أن طوكيو لن تستبعد أي خيارات بما في ذلك قدرات الهجوم المضاد، حيث تتطلع إلى تعزيز دفاعاتها في مواجهة إطلاق الصواريخ المتكرر من قِبل كوريا الشمالية، فيما أعلنت كوريا الجنوبية تأهب جيشها وتوثيق التعاون مع الحلفاء.

إطلاق الصاروخ قرار خطير ومتهور

وأدانت الولايات المتحدة بشدة قرار كوريا الشمالية إطلاق صاروخ باليستي طويل المدى فوق اليابان ووصفته بـ «الخطير والمتهور»، وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي أدريان واتسون، في بيان: «هذا العمل يزعزع الاستقرار ويظهر تجاهل كوريا الديمقراطية الصارخ لقرارات مجلس الأمن الدولي ومعايير السلامة الدولية».

وأجرى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين، مكالمات هاتفية مع نظيريه في كوريا الجنوبية واليابان، وأدانوا خلالها بشدة الاختبار الأخير للصاروخ، حيث أنه ينتهك قرارات مجلس الأمن الدولي التي فرضت عقوبات على بيونج يانج لبرامجها النووية والصاروخية.

رد الاتحاد الأوروبي حول إطلاق صاروخ كوريا الشمالية

وأدان رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، بشدة التجربة الصاروخية، ووصفها بأنها «عدوان غير مبرر وانتهاك صارخ للقانون الدولي»، كما ذكر بأن ذلك محاولة متعمدة لتهديد الأمن، مضيفًا أن الاتحاد الأوروبي يعلن تضامنه مع اليابان وكوريا الجنوبية.