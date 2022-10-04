فوز فريق من «هندسة الإسكندرية» في التدريب الصيفي لوكالة الفضاء المصرية

أعلن الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، عم فوز فريق طلاب كلية الهندسة جامعة الاسكندرية ببرنامج الاتصالات والالكترونيات، قسم الهندسة الكهربية، لفوزه بالمركز الأول في التدريب الصيفي لوكالة الفضاء المصرية لعام 2022.

وأوضح رئيس جامعة الإسكندرية، في بيان اليوم، أن ذلك جاء فى ختام فعاليات التدريب الصيفي لطلاب مشروع قمر الجامعات المصرية الذي عقد الاسبوع المنصرم بجامعة الأزهر.

تدريب وكالة الفضاء المصرية

من جهته أشار الدكتور سعيد علام عميد كلية الهندسة جامعة الإسكندرية، إلى أن تدريب وكالة الفضاء المصرية شمل 335 متدرباً من 34 جامعة مصرية، تم تقسيمهم إلى 54 مجموعة.

انجازات فترة التدريب

وأكد أنه تم خلال فترة التدريب الصيفي إنجاز العديد من المخرجات في مجالات الاتصالات والإلكترونيات فى تكنولوجيا الأقمار الصناعية ومحطات التشغيل والبرمجيات والدراسات المختلفة بمجال الفضاء.

أسماء الفريق الطلابي من هندسة الإسكندرية

ولفت إلى إن الفريق الطلابي الفائز ضم كل من الطالب عبدالمنعم طارق عبدالمنعم، والطالب صالح أحمد ابراهيم، والطالب أحمد خالد ابراهيم، والطالب عصام الدين عادل، والطالب محمد عبدالسلام عبدالمطلب.