تعرف على سبب بكاء الكينج محمد منير بحفله الأخير في الشيخ زايد

دخل الكينج محمد منير، في نوبة بكاء شديدة أثناء حفله الأخير الذي أقيم في مدينة زيد بارك الشيخ زايد وسط حضور جماهيري ضخم جعله يتأثر بمجرد مشاهدته لهم على المسرح.

وكشف برنامج the insider بالعربي عن سبب بكاء الفنان محمد منير بعد صعوده على المسرح في حفله الأخير بالشيخ زايد وذلك بعد رؤيته للحشد الكبير من الجمهور وذلك أثناء تقديمه أغنيتة الثالثة والتي حملت اسم «الرزق على الله» وازداد الأمر مع بدء غنائه لأغنية «شجر الليمون».

بكاء الفنان محمد منير

وشجع الجمهور الفنان محمد منير من خلال هتافاتهم ليقاوم حالة البكاء ويستكمل حفله الغنائي حيث رددوا قائلين: «الكبير كبير يامحمد يامنير»، ليستكمل حفله بعد ذلك.

يذكر أن الفنان محمد منير، قدم عدد كبير من أغانيه المميزة خلال حفله بالشيخ زايد، من بينها، «الليلة يا سمرا، علموني عينيكي، وهيلا » وعدد آخر من الأغاني بالاضافة الى تقديم أغنية الجديدة «للي»، وخلال الحفل أيضا دعا فرقة مسار إجبارى لمشاركتة في غناء أغنيته «الكون كله بيدور».