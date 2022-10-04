فرصة أخيرة للالتحاق ببرامج جامعة الإسكندرية الأهلية بعد بدء الدراسة

على الرغم من انطلاق العام الدراسي الجديد والأول في جامعة الإسكندرية الأهلية، إلا أن الجامعة المستحدثة في عروس البحر الأبيض المتوسط، أعلنت عن توافر أماكن التحاق في 3 برامج لها متاح لمن ينطبق عليهم الشروط تبدأ من اليوم الثلاثاء وتستمر لمدة يومين اي تختتم مع نهاية ساعات عمل غدا الأربعاء، ما يجعلها الفرصة الأخيرة.

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية تفاصيل الفرصة الأخيرة في الالتحاق بعدد 3 برامج دراسية من البرامج المستحدثة في كليات جامعة الإسكندرية للعام الدراسي 2022 - 2023، وفقًا لأحدث بيان أصدرته الجامعة لطلابها.

ويجرى التقديم بمبنى كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية بسموحة، الدور الأول مركز التطوير الوظيفي (CDC) سموحة، من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الثالثة عصرًا.

شرط التقدم إلى جامعة الإسكندرية الأهلية بعد العام الدراسي

وبرز شرط وحيد للتقدم إلى جامعة الإسكندرية الأهلية بعد بدء العام الدراسي الجديد وهو التقدم مباشرة لها بالنسبة للطلاب الذين سبق لهم التقدم إلى جامعة الإسكندرية الأهلية «وتم استنفاذ رغباتهم أو يرغبوا في الالتحاق بالبرامج» حيث لم يعد هناك فرصة عبر التنسيق الإلكتروني الذي بدء سابقًا.

برامج متاحة للدراسة في جامعة الإسكندرية الأهلية

وتوفر 3 برامج دراسية في جامعة الإسكندرية الأهلية متاح الالتحاق بها مؤخرا والتي تحتاج تلك المجاميع من طلاب الثانوية العامة:

- برنامج الصيدلة فارم دي كلينيكال بحد أدنى 347 درجة.

- برنامج الحاسبات وعلوم البيانات شعبة العلوم بحد أدنى 280 درجة.

- برنامج العلوم صناعة البرمجيات بحد أدنى 250 درجة.

مصاريف برامج جامعة الإسكندرية الأهلية المتوافرة

وبلغت مصاريف برامج جامعة الإسكندرية الأهلية المتوافرة بعد انطلاق العام الدراسي الجديد كالآتي:

- برنامج الصيدلة فارم دي كلينيكال 70 ألف جنيه.

- برنامج الحاسبات وعلوم البيانات 45 ألف جنيه.

- برنامج العلوم صناعة البرمجيات 45 ألف جنيه.