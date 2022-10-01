تفاصيل الدراسة في جامعة الإسكندرية الأهلية.. تبدأ الأسبوع المقبل

قال الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، أن الدراسة في جامعة الإسكندرية الأهلية تبدأ في الأسبوع المقبل حيث يستكمل الطلاب تسجيل المقررات الدراسية، وسداد المصروفات، وتعريف الطلاب بالجامعة هذا الأسبوع ويتم التعريف بالجامعة للطلاب الجدد.

وأضاف «قنصوة» في بيان، على هامش بدء الدراسة في الجامعة، اليوم السبت أن الجامعة الأهلية فكرة توجه بها رئيس الجمهورية، للارتقاء بالتعليم داخل الجامعة الحكومية بما لا يخل بجودة التعليم.

بدء الدراسة السبت المقبل

وأشار إلى أن الدراسة في الجامعة تبدأ من السبت المقبل وينتظم الطلاب في فصولهم ومقرراتهم الدراسية بعد استكمال التسجيل.

وكان «قنصوة» أكد في بيان سابق، أنه سيتم عقد يوم تعريفي لطلاب الجامعة الأهلية اليوم، لتعريف الطلاب بالبرامج الدراسية ونظام الدراسة.

كليات وبرامج جامعة الإسكندرية الأهلية

وتتضمن جامعة الإسكندرية الأهلية 6 كليات بها 9 برامج دراسية، وهم: برنامج الطب والجراحة في كلية الطب، وبرنامج طب وجراحة الفم والأسنـان، في كلية طب الأسنان، وبرنامج «فارم دى كلينيكـال» في كلية الصيدلة، وبرامج «العمارة والتشييد، والحاسبات والاتصالات، والميكاترونكس وهندسة الروبوتـات» في كلية الهندسة، وبرامج «الأمن السيبراني، والأنظمة الذكية»، في كلية علوم الحاسب الآلي والبيانات، وبرنامج صناعة البرمجيات والوسائط المتعددة في كلية العلوم.