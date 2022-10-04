بمساعدة الطلاب القدامى.. الإسكندرية تطلق مبادرة لتنظيم الصغار عند دخول المدارس

تعزيز روح الانتماء والمشاركة في طلبة المدارس كان الهدف الرئيسي وراء إطلاق مبادرة في محافظة الإسكندرية تستهدف الاعتماد على تلاميذ المرحلتين الإعدادية والثانوية في تنظيم طابور الصباح.

عام دراسي مختلف

محاولة تغيير الصورة النمطية للعملية الدراسية بين الطلبة بأنها قائمة على حضور الحصص المدرسية والمذاكرة فقط، وتفتقد لروح الشغف والمشاركة، هدف تلك المبادرة بحسب «عادل حسين» مدير إدارة العجمى التعليمية لـ«الوطن» قائلا:«هذا العام مختلف تماما عن الأعوام السابقة، وبدأنا العام الدارسى بأفكار جديدة كلها من أجل إعادة الطالب لحب المدرسة واليوم الدراسي وكانت البداية بمبادرة اعرف مدرستك التي كان لها رد فعل جيد سواء للطلبة أو أولياء الأمور والمدرسين»

الطلبة القدامى يشاركون

وقال تامر محمد وكيل مجمع زيد بن حارثة الرسمي لغات: « اقترحت علينا زميلتنا سارة السيد فكرة استدعاء طلبة المدرسة القدامى الذين وصلوا إلى الصف الثالث الإعدادي أو انتقلوا خارج المدرسة للمدارس الثانوية للمشاركة في تنظيم دخول تلاميذ المرحلة الابتدائية وتنظيم الطابور ووجدنا ترحيب كبير منهم وردودهم أثبتت لنا انتمائهم لمدرستهم الأولى وشاركوا فى التنظيم بكل حب مما أضفى جو من البهجة داخل المدرسة وبين التلاميذ».

وأوضحت أماني طلبة مدير مجمع زيد التعليمي لـ «الوطن»: «نعمل بنظام الأسرة بجعل العلاقة بين المدرسين والطلبة وإدارة المدرسة يسودها الحب والاحترام».

وأشارت «أماني» إلى أن الهدف من تلك المبادرة خلق جو صحي من أجل تعليم أفضل للطلبة، قائلة: «هدفنا أن نعيد الطلبة للمدارس بالترغيب لا بالترهيب وقمنا في الأيام الأولى بتوزيع الحلوى والبسكويت على تلاميذ الكي جي وأولى ابتدائى لإزالة الرهبة منهم وجعلهم يعرفون أن المدرسة بيتهم الثاني وعادت الإذاعة المدرسية وتحية العلم لنشر الوعي والانتماء بين التلاميذ».