شوبير يفجر مفاجأة: الأهلي قد يواجه برشلونة أو ريال مدريد

كشف الإعلامي أحمد شوبير، كواليس استعدادات الأهلي للموسم المقبل، للعودة إلى المنافسة مجددا على الألقاب القارية والمحلية مجددا، بعدما فشل في التتويج بأي بطولة على مدار الموسم المنقضي، خاصة أنّ الغريم التقليدي الزمالك حسم اللقب المحلي لصالحه، بجانب التتويج بالكأس، الموسم قبل الماضي.

وأشار حارس منتخب مصر الأسبق، إلى أن الأهلي سيبدأ معسكره المقرر بالولايات المتحدة الأمريكية، في الأيام القليلة المقبلة، أو خلال منتصف الموسم المقبل، فضلا عن بحث إمكانية مواجهة أندية من الدوريات الخمس الكبرى، وعلى رأسها ريال مدريد أو ميلان أو برشلونة، في محاولة لاستعادة قوته مجددا، والمنافسة بقوة على البطولات.

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