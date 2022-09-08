شوبير: جماهير الزمالك استقبلت الفريق بـ«ملحمة».. وصفقة منتظرة للأبيض

أشاد الإعلامي أحمد شوبير، باستقبال جماهير الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، لبعثة النادي الأبيض في قطر، مشددا على أنّ الجماهير البيضاء قدّمت ملحمة في استقبال البعثة قبل مباراة الهلال السعودي، المحدد لها الثامنة مساء غد الجمعة، في مباراة كأس سوبر لوسيل.

وقال شوبير، خلال برنامجه «مع شوبير» المذاع عبر «راديو أون سبورت إف إم»: «فيريرا يتمتع بشعبية كبيرة في قطر منذ كان مديرا فنيا لفريق السد، ووقتها كان تشافي المدير الفني الحالي لفريق برشلونة لاعبا بصفوف السد، وأعلن أنه استفاد كثيرا من خبرات المدرب البرتغالي المخضرم».

ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا