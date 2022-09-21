شوبير: لاعب أوروبي في الطريق للأهلي.. واقتراب 8 لاعبين درجة ثانية
كتب:
أحمد أبوالليل
09:54 ص | الأربعاء 21 سبتمبر 2022
الأهلي
كشف الإعلامي أحمد شوبير، اليوم الأربعاء، كواليس صفقات الأهلي الجديدة، التي يسعى المارد الأحمر لإبرامها، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، استعدادا للظهور بشكل قوي في الموسم الكروي الجديد 2022-2023.
وقال حارس منتخب مصر الأسبق، في تصريحاته الإذاعية لبرنامج «مع شوبير»، الذي يقدمه عبر راديو «أون سبورت إف إم»: «الأهلي يتواصل مع لاعب أفريقي محترف في أوروبا، وحاليًا في طريقه للنادي الأهلي».
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