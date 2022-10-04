وكيل «تعليم مطروح» يحيل مدير مدرسة النصر والعاملين إلى التحقيق للإهمال

واصل عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح جولاته الميدانية المفاجئة لمتابعة العملية التعليميه في اليوم الثاني للعام الدراسي الجديد بتفقده مسار العملية التعليمية بمدرستي النصر للتعليم الأساسي بقرية الشويلحي غرب مرسي مطروح ومدرسة علم الروم ٢ للتعليم الأساسي شرق المدينة، وجاءت الجولة المفاجئة لمتابعة انتظام الدراسة وانضباط اليوم الدراسي بحضور السيد توفيق مدير إدارة المتابعة وأشرف مأمون عضو المتابعة.

وبدأ وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، اليوم الثلاثاء، جولته بزيارة مدرسة النصر للتعليم الأساسى حيث تلاحظ عدم وجود مدير المدرسة وأعضاء هيئة التعليم فى المواعيد الرسميه لبدء اليوم الدراسى بالإضافة إلى تواجد عدد كبير من أولياء أمور الطلاب داخل المبنى المدرسى دون تواجد مسؤل الأمن بالمدرسة بجانب عدم جاهزية المدرسة للعام الدراسى ومخالفة مدير المدرسة لجميع الأوامر والقرارات الخاصة بالاستعداد للعام الدراسى و على الفور أحال وكيل الوزارة كافة الوقائع للشئون القانونية بالمديرية للتحفيق.

متابعة مجمع علم الروم 2

وانتقل وكيل تعليم محافظة مطروح إلى مدرسة مجمع علم الروم 2، وتفقد الحجرات الدراسية والفصول التعليمية، وحجرة المكتبة والوسائل التعليمية ومعمل العلوم، وتابع شرح المعلمين للحصص الدراسية وتجاوب الطلاب خلال الشرح مع الإطمئنان على انتظام وانضباط العملية التعليمية داخل المدرسة موجها المديرة بسرعة الانتهاء من تسليم الكتب المدرسية للطلاب.

إنخفاض أعداد الحضور بالمدرسة

ومع أول أسبوع في العام الدراسي الجديد لاحظ وكيل تعليم محافظة مطروح انخفاض أعداد حضور الطلاب ووجه مديرة المدرسة بتفعيل عمل مجلس أمناء المدرسة لسرعة التواصل مع أولياء أمور الطلاب وحثهم على حضور أبنائهم إلى المدرسة لتلقى العلم، وأشاد بموهبة الطالب إياد هاني بالصف السادس الابتدائي بمجمع علم الروم ٢ وتميزه في مسابقات المخترع الصغير موجها العلاقات العامة وإدارة المدرسة بتكريم الطالب تقديرا لموهبته وتفوقه العلمي موجها مديرة المدرسة بتشجيع الطلاب على الاختراع والابتكار، ووجه لمركز التطوير التكنولوجي بتشكيل لجنة فنية علي الفور لتطوير حجرة مناهل المعرفة بالمجمع التعليمي.

وأوكد وكيل الوزارة علي ضرورة الالتزام بالجدية والانضباط وتقدير المسئولية من العاملين بالمنظومة التربوية لتقديم محتوي تعليمي متطور لأبنائنا الطلاب.