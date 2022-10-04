3 فنانين يجسدون مشاهد من تاريخ مصر أمام الرئيس السيسي: نصر وإنجازات

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، فقرة فنية قدمها الفنانون سميرة عبدالعزيز، كمال أبورية، وإسلام جمال، حيث عادت الفقرة بالأحداث إلى الخلف، لسرد ذكرى هزيمة 1967، مرورا بنصر أكتوبر المجيد، حتى الوقت الحالي والإنجازات التي تتم على أرض الواقع.

الندوة التثقيفية الـ36 للقوات المسلحة المصرية

جاء ذلك خلال فعاليات الندوة التثقيفية الـ36 للقوات المسلحة المصرية، المنعقدة بمركز المنارة للمؤتمرات بالتجمع الخامس للاحتفال بذكرى نصر أكتوبر العظيم، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، والفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي القائد العام للقوات المسلحة، وكبار قادة القوات المسلحة وكبار رجال الدولة.