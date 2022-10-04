تعليمات وزارية بمنع تسكين الأطفال بفصول الطوابق العلوية في المدارس

أكد مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن هناك تعليمات مشددة سوف تصدر للمديريات والإدارات التعليمية، بالتأكيد على منع تسكين الأطفال الصغار بفصول الأدوار العلوية في المدارس، للحيلولة دون تعرضهم لأية مخاطر، مشيرا إلى أن الأولوية في الصفوف الأرضية ستكون للأطفال، أما الأكبر منهم فسوف يكونوا في الصفوف العلوية.

مراجعة وسائل الأمان والسلامة في جميع المدارس

ولفت المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إلى أن هناك أيضا تعليمات مشددة ستصدر لمراجعة وسائل الأمان والسلامة في جميع المدارس، سيقوم بها أعضاء جهاز المتابعة وتقويم الأداء في الوزارة، للتفتيش المفاجئ على المدارس، والتأكد من تطبيق التعليمات التي سبق وأصدرتها الوزارة قبل بداية العام الدراسي الجديد، مع محاسبة المقصرين فورا.

لجان متابعة لزيارة المدارس

وأشار إلى تشكيل لجان متابعة لزيارة المدارس للتأكد من تأمين الفصول ومراجعة ارتفاع أسوار الأدوار العلوية، تزامنًا مع تشكيل اللجان الهندسية بهيئة الأبنية التعليمية، على أن تشرف هذه اللجان على كل ما يخص عمليات الصيانة والترميم وتأمين الفصول والأسوار وآلية دخول وخروج الطلاب، وتنظيم الفسحة المدرسية بما لا يعرض أي طالب للأذى.

وفي نفس السياق، انتظمت الدراسة اليوم في جميع المدارس على مستوي الجمهورية وسط إجراءات احترازية ووقائية مشددة، وتعليمات بحظر دخول أو استخدام التليفون المحمول المزود بكاميرا نهائيًا داخل المدرسة، وتحديد مواعيد معينة لزيارة المدرسة.

كما شددت وزارة التربية والتعليم، حظر العقاب البدني في المدارس، والالتزام بمواعيد المدرسة وحضور طابور الصباح والالتزام بتحية العلم.

كما شددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على تسجيل الغياب للطلاب، وتسليم الكتب الدراسية وعدم ربطها بالمصروفات.