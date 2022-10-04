وزير التعليم يكلف الأبنية التعليمية بمراجعة مباني المدارس للتأكد من سلامتها

كلف الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، هيئة الأبنية التعليمية بتشكيل لجنة لمراجعة كل المباني المدرسية، للتأكّد من سلامتها ومراعاتها لقواعد الأمان، حفاظًا على أمن وسلامة الطلاب والقائمين على العملية التعليمية في المدارس على مستوى الجمهورية، مؤكّدًا أنَّ العام الدراسي الجديد يسير بصورة منتظمة وطبيعية في رابع أيام بداية الدراسة.

وزير التعليم يكلف بإغلاق أي مدرسة تحتاج لأعمال صيانة شاملة

وكلف وزير التعليم، بإغلاق أي مدرسة أو منشأة تعليمية يثبت أنها تحتاج لأعمال الصيانات الشاملة بشكل يهدد أرواح الطلاب والقائمين على العملية التعليمية، مطالبًا جميع مديري المديريات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية، بتشكيل لجنة هندسية، بهدف التأكّد من إتمام المراجعة على سلامة جميع مباني المدارس، وموافاة الوزارة بالتقارير في أسرع وقت ممكن.

العام الدراسي الجديد يسير بشكل منضبط

ومن جهته، أكّد شادي عبدالله زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنَّ العام الدراسي الجديد 2023، يسير بشكل منضبط ولا يوجد أي مشكلات أو معوقات تؤثر على سير الدراسة في المدارس، تزامنا مع رابع أيام الدراسة، مشيرًا إلى أنَّ الحضور إلزامي في جميع المدارس على جميع الطلاب بمختلف المراحل التعليمية، وذلك بهدف عودة الطلاب للمدرسة، موضحًا أنَّ الحضور مرتفع للغاية داخل جميع المدارس.

إجراءات مشددة ضد كورونا داخل المدارس

وقال «زلطة»، في تصريحات لـ«الوطن»، إنَّ جميع المدارس نفذت كل الإجراءات الاحترازية اللازمة، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، حفاظًا على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على العملية التعليمية، لافتًا إلى أنَّ هناك غرفة عمليات مركزية تتابع سير الدراسة أولًا بأول، للتأكّد من انتظامها وعدم وجود أي معوقات تؤثر على سير العملية التعليمية.