«الإسكان»: الانتهاء من مشروعات الصرف الصحي في القليوبية 30 يونيو

قال طارق الرفاعي معاون وزير الإسكان لشؤون المرافق، إن محافظة القليوبية تعد ضمن المحافظات التي يشملها مشروع حياة كريمة في المرحلة الأولى، بواقع 52 مركزًا، بينهم مركز شبين القناطر، موضحًا أن هناك بعض القرى في المحافظة جرى تنفيذ بها أعمال مبادرة حياة كريمة، «انتهينا من قرية كفر سليم».

تنفيذ مبادرة حياة كريمة في محافظة القليوبية

وأضاف «الرفاعي» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، مقدمة برنامج «الحياة اليوم»، الذي يعرض عبر شاشة «الحياة» أن الجهات التنفيذية في الدولة، ومن بينها الجهاز المركزي للتعمير بدأ ينفذ فيها بقية الخدمات المطلوبة مثل الوحدات الصحية وتطوير مراكز الشباب والمدارس، كما جرى التواصل مع وزارتي الاتصالات والبترول لتوصيل خدمات الانترنت والغاز للأماكن غير الموجودة بها.

تدشين مشروعات الصرف الصحي في محافظة القليوبية

وتابع معاون وزير الإسكان لشؤون المرافق، أنه يجرى التنسيق مع وزارة التنمية المحلية لتدشين مشروعات الصرف الصحي: «ننسق مع وزارة التنمية المحلية لاستلام الأراضي لعمل مشروعات الصرف الصحي المختلفة، ومن أول يوم في المبادرة قمنا بتعيين استشاريين لدراسة التصميمات، ووصلت نسبة تنفيذ مشروعات الصرف الصحي في بعض القرى إلى 70%، و5% في القرى التي بدأت المشروعات فيها منذ شهر».

موعد الانتهاء من مشروعات الصرف الصحي

وتابع: «وزارة الإسكان تعمل على تطوير 25 مركزًا، واستلمت كل المواقع عدا 17 موقعًا لمحطة الرفع و36 موقعًا لمحطة المعالجة، وجار التنسيق مع وزارة التنمية المحلية، ومن المنتظر الانتهاء من هذه المشروعات في 30 يونيو المقبل».