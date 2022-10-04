«تجارية الدقهلية»: انخفاض أسعار الدواجن في أول أسبوع للدراسة

كشف التقرير الشهري عن أسواق الطيور بمحافظة الدقهلية، بقيادة المهندس أحمد رعب، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، ورئيس غرفة الدقهلية التجارية، عن استقرار أسعار غالبية أنواع الطيور وتوفرها بالأسواق، فضلا عن تراجع أسعار الدواجن طوال أسابيع شهر سبتمبر بين 3 إلى 5 جنيهات في الكيلو الحي من الدواجن الحمراء والبيضاء المزارع على التوالي عن مستوى أسعار شهر أغسطس الماضي.

تراجع أسعار الدواجن بالدقهلية

وأكدت الغرفة التجارية بالدقهلية، في بيان لها، أن تقرير المتابعة أوضح أن تراجع أسعار الدواجن والمستمر حتى اليوم، يعود إلى زيادة المعروض منها بالأسواق عن إجمالي الطلب، ليصل متوسط سعر الكيلو الحي من الدواجن البيضاء المزارع اليوم بين 32 و33 جنيها للمستهلك لدى محال بيع الطيور، ويتم تداول كيلو الدواجن الحمراء البلدي المزارع صنف الساسو بين 53 و55 جنيها، والبلدي الفلاحي 58 إلى 60 جنيها للكيلو.

استمرار انخفاض أسعار الطيور

وأوضح البيان أن باقي أنواع الطيور بأسواق الدقهلية مستقرة، خاصة مع دخول فصل الخريف وانخفاض درجات حرارة الجو، إذ بلغ متوسط أسعار كيلو البط السوداني 70 جنيها للكيلو الحي، والبط العابد 65 جنيها، وجوز الحمام الوسط بين 60 إلى 65 جنيها، وتوقع التقرير استمرار منحنى انخفاض أسعار الطيور السابقة خلال شهر أكتوبر الجاري.

وذكرت «تجارية الدقهلية» أن هناك نموا ملحوظا بالأسواق على طلب مجزءات الدواجن البيضاء، إلا أن زيادة المعروض منها استوعب المستوى العام لأسعارها، إذ سجل كيلو الصدور بالعظم 55 جنيها، وأجنحة الدجاج الأبيض المزارع 23 جنيها، والأوراك 38 جنيها، ودبابيس الدواجن 52 جنيها، وكبد وقوانص الدجاج المزارع البيضاء 45 جنيها، وبرجر الدواجن 55 جنيها، وصدور البانيه 85 جنيها.