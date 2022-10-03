أسعار الدواجن البيضاء اليوم الاثنين 3-10-2022 في الأسواق المحلية

اللحوم البيضاء تشهد إقبالا كبيرا على عمليات الشراء من جانب المصريين في كل محافظات الجمهورية، نظرا لانخفاض أسعارها، حيث إنها تباع بأسعار أقل كثيرا جدا من أسعار بيع اللحوم الحمراء، كما أن مشتقات الدواجن المختلفة من أجنحة وأوراك وصدور وغيرها تمثل وجبات غذائية هامة على موائد المصريين.

أسعار الدواجن البيضاء اليوم بالأسواق

أسعار الدواجن بالأسواق المحلية المصرية، مازالت تشهد استقرارا واضحا، فيما يتعلق بسعر البيع للدواجن الحية، وكافة مشتقاتها المختلفة، سوء الدبابيس أو الأجنحة، أو الصدور، أو بانيه، وغيرها التي تدخل بشكل مستمر في العديد من الوجبات.

وفقا لجولة أجرتها صباح اليوم الاثنين بوابة «الوطن» داخل عدد من الأسواق المحلية، جاءت أسعار الدواجن البيضاء والبلدي والحمراء، وجميع مشتقاتها كما يلي:

- سعر كيلو فى الدواجن من النوع الابيض تراوح بين 34 و36 جنيهًا.

- سعر الفراخة البيضاء ذات وزن 2 كيلو ما بين 70 و72 جنيهًا

- سعر الأجنحة نحو 25 جنيهًا.

- كيلو الأوراك بين 32 و34 جنيهًا.

- سعر كيلو الدبابيس بين 38 و42 جنيهًا.

- سعر الكيلو الدواجن من النوع البلدي بين 49 و52 جنيهًا.

- سعر بيع اليوم الاثنين بالنسبة لصدور الدواجن بين 45 و50 جنيهًا.

- سعر البانيه للكيلو بين 70 و75 جنيهًا.

- سعر كيلو بيع القوانص والكبدة تراوح بين 35 و40 جنيهًا.

- سعر كيلو بيع الكبدة الصافي 40-45 جنيهًا.

أسعار الدواجن داخل المحالات التجارية الكبرى

وداخل المحالات التجارية الكبرى، سحلت اليوم الاثنين، أسعار الدواجن، كما يلي:

- سعر كيلو الفراخ الطازجة وزن 2 كيلو نحو 80 جنيهًا.

- سعر بيع الفرخة البلدي وزن 2 كيلو بـ120 جنيهًا.

- سعر بيع الدواجن من النوع الساسو نحو 38 جنيهًا للكيلو .

- سعر بيع الصدور بالعظم 65 جنيهًا.

- سجل سعر البانيه بين 90 و110 جنيهات.

- سعر طبق الكبدة والقوانص للكيلو 55 جنيهًا.