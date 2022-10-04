وصول 14 ألف سائح للغردقة ومرسى علم على متن 90 رحلة طيران

كشفت جداول تشغيل رحلات الطيران المعلنة بمطارات البحر الأحمر، وصول 90 رحلة طيران منتظم وشارتر إلى مطاري الغردقة ومرسى علم، اليوم، تقل حوالي 14 ألف سائح أوروبى من مختلف الجنسيات، قادمة من مطارات أوروبا وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة، ومراجعة الإجراءات بصالات الوصول والاستقبال، بحسب مصدر ملاحي في تصريحات لـ«الوطن».

90 رحلة طيران

من جانبه، أشار سامح جمعة، الخبير السياحي بالبحر الأحمر، إلى استعدادت الفنادق والمنتجعات لاستقبال نحو 14 ألف سائح أوروبى قادمين على متن 90 رحلة طيران، وتستقبل الغردقة منها 73 رحلة طيران، فيما تستقبل مرسى علم 17 رحلة، بحسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات.

ارتفاع نسبة الإشغالات في الفنادق

وكشف الخبير السياحي في حديثه لـ«الوطن»، تنوع الأسواق السياحية الوافدة إلى الغردقة ومرسى علم، إذ يصل الآلاف من السائحين يوميًا على متن عشرات رحلات الطيران من مختلف الجنسيات الأجنبية، لافتًا إلى ارتفاع نسبة الإشغالات في الفنادق إلى 80 %، متوقعًا زيادة معدلات نسب الإشغال مع الموسم الشتوي، الذي يشهد توافد السائحين من الأسواق الأوروبية.