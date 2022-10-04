التعليم تعلن دليل المدارس المصرية 2022-2023.. اعرف مصروفاتك المدرسية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، دليل المدارس المصرية وتتضمّن «الحكومية، والخاصة، والتجريبية، والرياضية، والتربية الخاصة» للاستعلام عن المدارس والاطلاع على المصروفات المدرسية للعام الدراسي الحالي 2022/20223.

إتاحة دليل المدارس المصرية للعام الدراسي الحالي

وذكرت وزارة التربية والتعليم عبر موقعها الرسمي، أنّها أتاحت رابط دليل المدارس المصرية للعام الدراسي الحالي 2022/2023، تسهيلا على أولياء الأمور ومساهمة في توفير الوقت والجهد، والاستعلام عن جميع المدارس على مستوى الجمهورية.

خطوات الاستعلام عن قيمة المصروفات

وأوضحت وزارة التعليم، طريقة البحث عن قيمة المصروفات في أي مدرسة، كما يلي.

- الدخول علي الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم (بوابة مركز المعلومات).

- اختيار دليل المدارس المصرية.

- اضغط الاستعلام عن المدارس والاطلاع على مصروفات المدرسة.

- اختيار نوعية المدارس «الحكومية والخاصة والتجريبية والرياضية والتربية الخاصة».

- اختيار المحافظة.

- اختيار المرحلة «رياض أطفال، اابتدائي، وإعدادي، وثانوي».

- اختيار الإدارة التعليمية.

- اختيار من القائمة المركز.

- ادخل اسم المدرسة.

- حدد نوع المدرسة «الكل، بنين، بنات، مشترك، تبعية التعليم».

- اختيار التبعية «خاص عربي، وخاص لغات».