عزل ناظر مدرسة ومجازاة قيادات الإدارة بسبب نقص المقاعد في الفصول بأسيوط

أعلن اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، عزل مدير مدرسة المعابدة الابتدائية المشتركة من منصبه، وتوقيع 3 أيام جزاء لمدير إدارة أبنوب التعليمية ومدير التعليم الابتدائي بالإدارة؛ لتقاعسهم في مهام عملهم والإهمال الشديد الذي أخل بسير العملية التعليمية بالمدرسة مع بدء الدراسة بها.

رصد فصول مدرسة بدون مقاعد

جاء ذلك على خلفية رصد شكوى لأحد أولياء الأمور على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، بوجود نقص في المقاعد وبعض الأثاث المدرسي ببعض فصول مدرسة المعابدة الابتدائية المشتركة بمركز أبنوب «بالفترتين الصباحية والمسائية» وتدني مستوى النظافة بهما.

وأضاف محافظ أسيوط، في بيان، اليوم الثلاثاء، أنه أصدر توجيهاته بتشكيل لجنة من قيادات مديرية التربية والتعليم والتفتيش والمتابعة الميدانية؛ للوقوف على جاهزية المنشآت التعليمية والمدارس وانتظام سير العملية التعليمية ورصد أي قصور أو إهمال داخل المدارس بجميع الإدارات التعليمية وتلافي جميع الملاحظات والسلبيات، بالتنسيق مع كافة الجهات وفرض عقوبات رادعة على المقصرين وفقًا للقانون واللوائح المنظمة لذلك وتوقيع عقوبات عاجلة على المتسببين في القصور والإهمال بمدرسة المعابدة الابتدائية المشتركة بمركز أبنوب.

تشكيل لجنة من قبل وكيل وزارة التربية والتعليم

وتابع انه كلف وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة عبد العزيز زنار بتشكيل لجنة عاجلة من المديرية بفحص الشكوى، والتحقق من صحتها واتخاذ ما يلزم من إجراءات عاجلة بالتنسيق مع رئيس المركز وتم تشكيل لجنة من إدارة التعليم الابتدائي بمديرية التربية والتعليم وزيارة المدرسة، وتم رصد العديد من السلبيات بها، منها نقص في أعداد المقاعد والاثاث ببعض الفصول، وتدني مستوى النظافة ووجود إهمال وتقاعس من قيادات المدرسة والإدارة التعليمية.

تقرير عاجل من رئيس المدينة

كما تم تكليف تاج جلال رئيس مركز ومدينة أبنوب، بزيارة المدرسة وتفقد سير العمل بها وعمل تقرير عاجل عن الإهمال وتدني مستوى النظافة بها والتدخل العاجل؛ لتوفير ما يلزم من أثاث مدرسي، وتم على الفور تزويد المدرسة بالمقاعد اللازمة والأثاث المدرسي الحديث من مخازن مديرية التربية والتعليم بالإضافة إلى تلافي كافة الملاحظات بالمدرسة.