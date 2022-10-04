منح سكان المناطق الأوكرانية المنضمة لروسيا مهلة شهر للحصول على الجنسية

قالت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، إن الأوكرانيين الذين مازالوا في المناطق التي ضمتها موسكو، أمامهم شهر واحد لقبول أو رفض الجنسية الروسية، وفقا لما أوردته صحفية «موسكو تايميز».

وقال نائب وزير الخارجية، يفجيني إيفانوف، إن جوازات المرور الروسية في الأراضي الأوكرانية التي تم ضمها حديثًا ستتبع المخطط المستخدم في شبه جزيرة القرم، والتي ضمتها موسكو عام 2014.

الاتحاد الفيدرالي الروسي يوافق على ضم الأراضي الجديدة

وفي سياق منفصل، وافق الاتحاد الفيدرالي الروسي بالإجماع على ضم المناطق الجديدة إلى روسيا، وذلك بعد إجراء استفتاء في هذه المناطق، وجاءت نتيجة الاستفتاء بموافقة أغلبية سكان المناطق بالانضمام إلى روسيا الاتحادية.

فيما صرح وزير الخارجية الروسية، سيرجي لافروف، أن موسكو لا تهتم إطلاقا باعتراف الغرب بنتائج الاستفتاءات التي أجرتها روسيا في المناطق الروسية، وقال «لافروف» إن غالبية الدول ترفض العقوبات المفروضة على روسيا، مضيفا أن الغرب يحاول خلق سياسة عدائية ضد روسيا.

بوتين يعلن ضم أراضي روسية جديدة

يذكر أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أعلن ضم دونيتسك ولوهانسك في شرق أوكرانيا وزابرويجيا وخيرسون في الجنوب يوم الجمعة بعد استفتاءات على نطاق واسع، مما أدى إلى فرض عقوبات غربية جديدة.