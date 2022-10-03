البيت الأبيض يستبعد استخدام روسيا للسلاح النووي

استبعد منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض الأمريكي، جون كيربي، لجوء روسيا إلى النووي في حربها القائمة منذ 7 أشهر ضد أوكرانيا.

طريقة تفكير الولايات المتحدة الأمريكية

وقال منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، خلال لقاء له مع شبكة «سي إن إن» الأمريكية، إن أمريكا تراقب الحديث القائم بشأن تلويح روسيا باستخدام السلاح النووي ضد أوكرانيا، مبينًا أنّ الولايات المتحدة الأمريكية تفكر حاليا في طريقة لضمان الحفاظ على مصالحها ومصالح حلفائها في حلف الناتو مع توجيه اتهام إلى روسيا؛ لأن تهديدها باستخدام النووي تزايد وتجاوز الحدود ولا يعد خطابا مسؤولا.

تهديدات بوتين

وخرج الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في خطابات شعبية متكررة يهدد فيها باستخدام السلاح النووي للحفاظ على أمن بلاده، محذرا القوى الغربية من ابتزاز دولته لأن هذا قد يؤدي إلى عواقب غير محمودة.

فيما غرد اليوم، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيدف على قناته على تطبيق المراسلات والتواصل تليجرام، مؤكدا أنه في حال إجبار روسيا على استخدام السلاح الأكثر رعبا ضد كييف وحينها لن يتدخل الناتو مباشرة في الصراع، منوها بأن هناك الكثير في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا ليس لديهم رغبة في الموت في الحرب النووية ولكن يشجعون عليها.

وأوضح المسؤول البارز في الأمن الروسي أن العقيدة الروسية تشير إلى ضرورة استخدام أسلحة الدمار الشامل عندما يكون هناك تهديد في الوجود الروسي.

وهدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، باستخدام السلاح النووي ضد كييف في ظل المساعدات الغربية لها والتي تريد هزيمة روسيا وأن يفقدوها قدراتها الحربية المتطورة التي تستخدمها لمواجهة أوكرانيا.