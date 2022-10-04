مصر تفوز بعضوية المجلس الإداري للاتحاد الدولي للاتصالات عن قارة أفريقيا

فازت مصر بعضوية المجلس الإداري للاتحاد الدولي للاتصالات عن قارة أفريقيا، للفترة من 2023-2026، بعد إعادة انتخابها لعضوية مجلس الاتحاد في الانتخابات التي جرت خلال فعاليات مؤتمر المندوبين المفوضين الذي ينظمه الاتحاد الدولي للاتصالات في العاصمة الرومانية بوخارست، في الفترة من 26 سبتمبر حتى 14 أكتوبر بمشاركة أكثر من 180 دولة.

ويعد المجلس الإداري للاتحاد الدولي للاتصالات السلطة المخولة لمراجعة الأنشطة والخطط التشغيلية للقطاعات المختلفة بالاتحاد والأمانة العامة وإصدار قراراته بشأنها خلال الأربع أعوام التي تقع بين مؤتمرات المندوبين المفوضين، إضافة إلى أنّه يتخذ الخطوات كافة لتسهيل تنفيذ أحكام دستور واتفاقية الاتحاد واللوائح الإدارية «لوائح الاتصالات الدولية ولوائح الراديو»، وقرارات مؤتمرات المندوبين المفوضين.

مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات

وكانت مصر قد شاركت بوفد رفيع المستوى برئاسة الدكتورعمرو طلعت في فعاليات مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات برومانيا على مدار يومين، حيث عقد طلعت عددا من اللقاءات مع الوزراء وكبار المسؤولين المشاركين في أعمال المؤتمر لمناقشة أهم التطورات على ساحة الاتصالات الدولية، وبحث فرص تعزيز التعاون المشترك، ودعم ترشيح مصر في الانتخابات التي تم إجرائها على مقعد عضوية المجلس الإداري للاتحاد الدولي للاتصالات عن قارة أفريقيا، ودعم المرشح المصري لعضوية لجنة لوائح الراديو بالاتحاد؛ وذلك في إطار العمل على تعزيز مكانة مصر وريادتها الدولية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

كما ألقى الوزير كلمة مصر خلال جلسة البيانات السياسية ضمن فعاليات المؤتمر، التي استعرض خلالها أهم الخطط والبرامج التي يتم تنفيذها على المستوى الوطني، والتي تتفق مع التوجهات العالمية.

وتعقيبا على هذا الفوز، أوضح الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أنّ مصر عضوا في مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات منذ عام 1973، فضلا عن عضويتها بالاتحاد منذ عام 1876، حيث تتطلع مصر خلال الفترة المقبلة للمجلس من 2023-2026 إلى استكمال مسيرتها في المشاركة بفاعلية في أعمال وأنشطة الاتحاد الهادفة إلى خدمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدولي، وكذلك تبني أراء وقضايا القارة الأفريقية داخل الاتحاد الدولي للاتصالات؛ مشيرا إلى أنّ هذا الفوز يعكس ثقة المجتمع الدولي في دور مصر الرائد وإسهاماتها الفاعلة في أنشطة الاتحاد الدولي للاتصالات.

فوز السيد عزوز بعضوية لجنة لوائح الراديو

كما فاز المرشح المصري، الدكتور السيد عزوز، مرشح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بعضوية لجنة لوائح الراديو بالاتحاد الدولي للاتصالات كممثل عن القارة الأفريقية، حيث تتكون اللجنة من 12 عضوا يتم انتخابهم فى مؤتمر المندوبين المفوضين، ويمثل قارة أفريقيا بها 3 أعضاء، وتجتمع اللجنة 4 مرات في جنيف بشكل سنوي؛ حيث تختص اللجنة بالموافقة على القواعد الإجرائية التي يستخدمها مكتب الاتصالات الراديوية في تطبيق أحكام لوائح الراديو وتسجيل تخصيصات التردد المقدمة من الدول الأعضاء.

يذكر أنّ الانتخابات للفترة 2023-2026 اتسمت بالتنافسية الشديدة، حيث تقدّمت 17 دولة أفريقية للترشيح للحصول على 13 مقعدا في مجلس الاتحاد المكون من 48 مقعدا.

مؤتمر المندوبين المفوضين بمثابة الهيئة العليا لوضع السياسات داخل الاتحاد الدولى للاتصالات

ويعد مؤتمر المندوبين المفوضين بمثابة الهيئة العليا لوضع السياسات داخل الاتحاد الدولى للاتصالات، ويُعقِد كل 4 سنوات، وتقرر خلاله الدول الأعضاء الدور المستقبلي للمنظمة العالمية في مجال الاتصالات حول العالم، ودورها في تنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتوجهاتها على الصعيد العالمي، واعتماد الخطط الاستراتيجية والمالية خلال الأربع سنوات المقبلة، كما يتم خلال المؤتمر انتخاب فريق الإدارة العليا للمنظمة (الأمين العام ونائب الأمين العام ومديرى مكاتب قطاعات الاتحاد) والدول الأعضاء في المجلس وأعضاء لجنة لوائح الراديو.