الاتصالات: لدينا 4285 مكتب بريد تغطي جميع أنحاء الجمهورية

كشف وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن وصول عدد المواطنين المخدومين عبر مكاتب البريد حوالي 24 ألف نسمة عبر كل مكتب بريد شهريًا.

وتابع التقرير الصادر عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن عدد المعاشات المنصرفة عبر مكاتب البريد شهريًا بلغت حوالي 5.31 مليون معاش، وذلك عبر مكاتب البريد المنتشرة على مستوى الجمهورية.

عدد مكاتب البريد على مستوى الجمهورية حوالي 4285 مكتب بنهاية يونيو الماضي

وأشار التقرير إلى أن عدد الحوالات البريدية التي تتم عبر مكاتب البريد حوالي 948 ألف حوالة شهريًا، حيث بلغ عدد مكاتب البريد على مستوى الجمهورية حوالي 4285 مكتبًا بنهاية يونيو الماضي، مقابل 4060 مكتبًا في نفس الفترة من العام الماضي بنسبة نمو وصلت لنحو 5.5% سنويًا.

إنشاء منظومة محلية لاستيعاب تطبيقات الحوسبة السحابية

وبحسب ما أعلنته الهيئة القومية للبريد عن إنشاء منظومة محلية لاستيعاب تطبيقات الحوسبة السحابية RISE with SAP Cloud Services, Private Edition بالهيئة، بالإضافة إلى تطوير تطبيقاتها بما يتواكب مع أحدث النظم العالمية في إدارة الهيئات البريدية والمؤسسات العالمية.

وقالت الهيئة إن هذه المنظومة ستتم بالتعاون شركة ة "SAP" العالمية بهدف، تطبيق أفضل الحلول التكنولوجية على كافة الخدمات والمعاملات باستخدام التكنولوجيا المتطورة والحلول الرقمية المتكاملة لتسهيل وتأمين المعاملات الداخلية والخارجية.

تحقيق التكامل مع باقي تطبيقات الهيئة

وتابعت الهيئة أن هذا التعاون يهدف إلى إنشاء بيئة لاستضافة تطبيقات الحوسبة السحابية داخل مركز بيانات البريد، بالإضافة إلى تطوير التطبيقات الحالية بالهيئة وتهيئتها للاستفادة من المزايا الجديدة والتكنولوجيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي، ونظم تعليم الآلة المتاحة حالياً، وتحقيق التكامل مع باقي تطبيقات الهيئة خاصة التطبيقات البنكية لتوفير رؤية متكاملة عن نشاطها، إلى جانب دراسة دورات العمل الحالية وتحليلها وتطويرها بشكل عملي وأتمتة خطوات بعض دورات العمل بما يساعد على رفع كفاءة العمل وخفض تكلفة العمليات مع القدرة على سرعة اتخاذ القرار المناسب بناءً على معلومات سريعة ودقيقة.