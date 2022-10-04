الرئيس السيسي يؤدي التحية العسكرية لأبطال «كمين أبو عطوة»

أدى الرئيس عبدالفتاح السيسي، التحية العسكرية لأبطال «كمين أبوعطوة» في حرب أكتوبر المجيدة، المجموعة 139 صاعقة، الذين شكّلوا بأجسادهم حائط صدٍ ضد الدبابات الإسرائيلية، ومنعتها من التدخل بمراحل العبور، حيث عرض فيلما تسجيليا بعنوان «أبطال من ذهب» في الندوة التثقيفية الـ36 للقوات المسلحة، جسّد بطولاتهم في سبيل الوطن، حيث تفاعل الحضور في الحفل بالبكاء، فضلا عن تحية الأبطال.

الندوة التثقيفية للقوات المسلحة

جاء ذلك خلال فعاليات الندوة التثقيفية السادسة والثلاثون للقوات المسلحة المصرية، المنعقدة بمركز المنارة للمؤتمرات احتفالا بذكرى نصر أكتوبر العظيم، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، والفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي القائد العام للقوات المسلحة، وكبار قادة القوات المسلحة الشريفة وكبار رجال الدولة، ووقف الحاضرون بالندوة لهم احتراما لما قدّموه من تضحيات.