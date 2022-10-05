كل ما تريد معرفته عن اختصاصات لجان اتحاد الطلاب في الجامعات المصرية

بدأ اتحادات الطلاب في الجامعات باستقبال الطلاب الجدد والتعريف بهم ودعوتهم في الإنخراط في النشاط الطلابي، بالتزامن مع بدء العام الدراسي الجديد.

ويتكون اتحاد الطلاب من 7 لجان أساسية وفق اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات وهي: «الأسر، والنشاط العلمي والتكنولوجي، والنشاط الرياضي، والنشاط الثقافي والإعلامي، والنشاط الفني، والجوالة والخدمة العامة، والنشاط الاجتماعي والرحلات»، وتستعرض «الوطن» في السطور القادمة دور كل لجنة بحسب اللائحة.

اختصاصات لجنة الأسر

وتختص لجنة الأسر بالآتي:

1. وضع قواعد انشاء الأسر ومراجعة اللوائح الداخلية لتنظيم عملها.

2. تشجيع دور الأسر وتفعيل أنشطتها وتقديم الدعم الفني لها.

3. تقديم الدعم الفني والمادي للمبادرات والحملات الطلابية.

4. تنظيم مهرجانات الأسر والمؤتمرات والورش والدورات التدريبية لطلاب الأسر.

اختصاصات لجنة النشاط الرياضي

وتختص لجنة النشاط الرياضي بالآتي:

1. بث الروح الرياضية بين الطلاب، وتشجيع المواهب الرياضية والعمل على تنميتها.

2. تنظيم الدورات والمباريات والمسابقات والحفلات والمهرجانات الرياضية.

3. متابعة توفير المنشٱت والملاعب والأدوات والملابس الرياضية اللازمة للمسابقات.

اختصاصات لجنة النشاط الثقافي والإعلامي

وتختص لجنة النشاط الثقافي والإعلامي بالآتي:

1. تنمية الوعي بقضايا الوطن بما يرسخ مفاهيم المواطنة والديمقراطية.

2. إطلاق طاقات الطلاب الفكرية والإبداعية والثقافية والمعلوماتية.

3. نشر ثقافة حقوق الإنسان وترسيخ قيم المشاركة الإيجابية التي تسهم في تنمية الوعي السياسي والاجتماعي لدى الطلاب.

4. متابعة توفير القاعات والتجهيزات والمعدات والأدوات والخامات، اللازمة للمسابقات الثقافية والاعلامية في الداخل والخارج.

5. إصدار المجلات والنشرات الثقافية والعمل على إنشاء مكتبة ثقافية متنوعة.

6. تنمية المهارات الإعلامية ويتكون فريق اعلامي لتغطية أنشطة الاتحاد.

7. تكوين الأندية الثقافية المتخصصة ونماذج المحاكاة المختلفة.

اختصاصات لجنة النشاط الفني

وتختص لجنة النشاط الفني بالآتي:

1. العمل على الإرتقاء بالذوق العام وتنمية الحس الفني والجمالي لدى الطلاب.

2. تنمية وصقل المواهب الفنية للطلاب.

3. متابعة توفير المسارح وقاعات العرض والخامات والأدوات والآلات والملابس وكافة الاحتياجات اللازمة لتنفيذ الأنشطة الفنية في الداخل والخارج.

4. إصدار النشرات الفنية وتنظيم المهرجانات وورش العمل واستضافة الشخصيات العامة.

5. تكوين نوادي الفنون وأكاديمياتها المتخصصة في الأنشطة الفنية.

اختصاصات لجنة الجوالة والخدمة العامة

تختص لجنة الجوالة والخدمة العامة بالآتي:

1. التوعية بأسس ومبادئ الحركة الكشفية ونشر أفكارها.

2. تنمية مهارات القيادة والقدرة على تحمل المسؤولية والاعتماد على النفس.

3. تنمية المهارات الكشفية والشخصية لدى الطلاب من خلال المعسكرات والرحلات والدورات التدريبية وورش العمل.

4. تكوين نوادي الهوايات وتنمية وصقل مواهب الطلاب المختلفة.

5. العمل على توفير ميدان الجوالة والقاعات والأدوات والملابس والكتب اللازمة لأنشطة الجوالة.

6. تنفيذ معسكرات العمل وبرامج الخدمة العامة وخدمة البيئة والمجتمع.

7. التواصل مع الجمعيات الكشفية لدعم الحركة الكشفية في الداخل والخارج.

اختصاصات لجنة النشاط الاجتماعي والرحلات

تختص لجنة النشاط الاجتماعي والرحلات بالآتي:

1. عقد الندوات والمحاضرات والمؤتمرات واحياء المناسبات القومية والدينية.

2. العمل على تنمية الروابط الاجتماعية بين الطلاب وبين أعضاء هيئة التدريس والعاملين وإشاعة روح التعاون والإخاء بينهم وبث الروح الجماعية فيهم.

3. تنظيم الرحلات والمعسكرات الاجتماعية، والثقافية والترفيهية التي تساعد الطلاب على التعرف على معالم مصر والعالم.

4. العمل على توفير الدعم الاجتماعي لغير القادرين وذوي الاحتياجات الخاصة والمرضى والأيتام والمسنين داخليا وخارجيا.

اختصاصات لجنة النشاط العلمي والتكنولوجي

وتختص لجنة النشاط العلمي والتكنولوجي بالآتي:

1. تشجيع الطلاب على البحث العلمي والمشاركة في الأنشطة العلمية.

2. متابعة توفير الأدوات والخامات اللازمة للأنشطة العلمية الداخلية والخارجية.

3. تقديم الدعم الفني والمالي لتسجيل براءات الاختراع والملكيات الفكرية للطلاب.

4. عقد الندوات والمحاضرات والمؤتمرات العلمية بهدف تنمية القدرات العلمية والابتكارية.

5. دعم نوادي العلوم والجمعيات العلمية والعمل على توفير الدعم المالي والفني لها.

6. العمل على توفير فرص التدريب والتبادل العلمي الطلابي داخل وخارج الوطن.

7. العمل على نشر الأبحاث والابتكارات الطلابية في المجالات المختلفة.

8. التنسيق بين الطلاب في مجالات العلوم المختصة والبحث العلمي.