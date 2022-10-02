الكشف على 3015 مواطنا ضمن قوافل حياة كريمة الطبية في 4 محافظات

تولي مبادرة "حياة كريمة" اهتمام خاص بقطاع الصحة، من أجل الارتقاء بمستوى معيشة الفرد، بالتنسسيق مع وزارة الصحة والسكان، فتعمل المبادرة على إطلاق القوافل الطبية المجانية بشكل دوري، في القرى المدرجة ضمن المبادرة، لاسيما المناطق النائية والمحافظات الحدودية، وتضم القوافل عدد من التخصصات الطبية للكشف وصرف العلاج بالمجان.

الكشف على 1177 مواطنا في قافلة طبية بكفر الشيخ

نظمت مؤسسة حياة كريمة بالتعاون مع جامعة كفر الشيخ قافلة طبية لخدمة أهالي مركز دسوق تحديدا قرية البياض، وأوضحت المؤسسة أن القافلة ضمت 13 تخصصا طبيا شملت "جراحة المخ والأعصاب، العظام، الجلدية، المسالك البولية، الرمد، النفسية، العصبية، التمريض"، مع الكشف والعلاج المجاني.

الكشف على 1215 مواطنًا في قنا

وفي سياق منفصل، أشارت المؤسسة إلى توقيع الكشف الطبي على 1215 مواطنًا في قافلة طبية بقنا، بتعاون مشترك بين جامعة جنوب الوادي ومؤسسة حياة كريمة، بمركز فرشوط قرية العركي، وضمت القافلة 13 تخصصًا طبيًا مختلفًا.

الكشف على 337 مواطنا في الوادي الجديد

واصل قطار القوافل الطبية مسيرته في محافظة الوادي الجديد، بتعاون مشترك بين وزارة الصحة وحياة كريمة، إذ جرى تنظيم قافلة طبية لخدمة أهالي مركز الداخلة قرية بدخلو، ضمت 6 تخصصات طبية مختلفة، للكشف وصرف العلاج بالمجان.

الكشف على 286 مواطنًا في المنوفية

وفي محافظة المنوفية، جرى تنظيم قافلة طبية بمركز منوف قرية شبشبير بتعاون مشترك بين جامعة السادات ومؤسسة حياة كريمة، ضمت تخصصات طبية مختلفة أهمها الأطفال والباطنة والعظام، بالإضافة إلى عمل ندوات توعوية حضرها 328 مواطنًا.

وأوضحت مؤسسة حياة كريمة أن تلك القوافل تأتي في إطار التحالف الوطني للعمل الأهلى والتنموي.