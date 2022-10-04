القبض على شخص بسبب تنقيبه عن الآثار أسفل منزله بالتبين

توصلت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة التبين بمديرية أمن القاهرة إلى تورط أحد الأشخاص في أعمال حفر وتنقيب عن الآثار بأحد العقارات، وعقب تقنين الإجراءات تمّ ضبطه حال تنقيبه عن الآثار بالطابق الأرضي داخل العقار «ملكه»، وعُثر بداخله على «حفرة قطرها 4 أمتار بعمق 10 أمتار، وأدوات ومعدات التنقيب».

المتهم يعترف بتنقيبه عن الآثار

وبمواجهته، اعترف بإجراء بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، وتحرر المحضر اللازم وجار اتخاذ الإجراءات القانونية وتتولي النيابة العامة التحقيق في الواقعة.