الشؤون المعنوية تطلق «مصري» بالتعاون مع «المتحدة» لتوثيق قصص أبطال المحروسة

أعلنت إدارة الشؤون المعنوية للقوات المسلحة، تدشين مشروع درامي ثقافي توعوي بعنوان «مصري»، لتوثيق قصص أبطال المحروسة، حيث ساهمت إدارة الشؤون المعنوية خلال الـ5 سنوات الماضية، في إدارة العديد من الأعمال الدرامية، بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة الماسة للإنتاج الفني.

مشروع «مصري» لتوثيق قصص الأبطال

ويختص مشروع «مصري» بتسجيل البطولات والإنجازات بفعاليات ثقافية ورياضية بالتعاون مع الوزارات المعنية، كما سيتم إنتاج أعمال فنية بالتعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وهو مشروع ثقافي متكامل، فضلا عن تنظيم سلسسلة مهرجانات واحتفالات ومسابقات بالمدارس والجامعات بالتنسيق مع قوات الدفاع الشعبي، وسيتم إطلاق مسابقة روائية متخصصة للمحترفين والهواة لتقديم أعمال روائية، وسيتم إنتاج مجموعة أفلام تسجيلية.

جاء ذلك خلال فعاليات الندوة التثقيفية الـ36 للقوات المسلحة المصرية، المنعقدة بمركز المنارة للمؤتمرات بالتجمع الخامس للاحتفال بذكرى نصر أكتوبر العظيم، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، والفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي القائد العام للقوات المسلحة، وكبار قادة القوات المسلحة وكبار رجال الدولة.