السيسي يشهد فقرة فنية خلال احتفالية ذكرى نصر أكتوبر

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، فقرة فنية غنائية أعدتها إدارة الشؤون المعنوية، وقدّمها كورال روح الشرق ومجموعة من الفنانين المصريين والعرب، أبرزهم الفنانين مدحت صالح، ونداء شرارة، ومحمد عساف، وبلقيس، ونوال الزغبي، وحميد الشاعري، وأحمد سعد.

الندوة التثقيفية الـ36 للقوات المسلحة المصرية

جاء ذلك خلال فعاليات الندوة التثقيفية الـ36 للقوات المسلحة المصرية، المنعقدة بمركز المنارة للمؤتمرات بالتجمع الخامس للاحتفال بذكرى نصر أكتوبر العظيم، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، والفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي القائد العام للقوات المسلحة، وكبار قادة القوات المسلحة المصرية وكبار رجال الدولة.