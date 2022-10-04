الأوبرا تحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر بمؤلفات وطنية تستعيد أجواء العبور

تحتفل دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر بذكرى انتصارات اكتوبر المجيدة، إذ تستعيد الموسيقى العربية أجواء العبور العظيم، خلال الحفل المقام للفرقة القومية العربية للموسيقى بقيادة المايسترو حازم القصبجي، في الثامنة مساء الخميس 6 أكتوبر على المسرح الكبير.

مؤلفات وطنية تستعيد أجواء العبور العظيم على المسرح الكبير

يتضمن البرنامج مختارات من أشهر الاعمال الحماسية التى وضعها كبار المؤلفين لتعبر عن مشاعر العزة والانتماء منها عظيمة يا مصر لـ وديع الصافي، يا أغلى اسم في الوجود - لفي البلاد يا صبية، لـ محمد الموجي، تسلملي يا وطني لـ سعاد محمد، البندقية - الله يا بلادنا لـ محمد عبد الوهاب، أهيم شوقا لـ الشيخ إمام، يا بوي يا مصر لـ هاني شنودة، بالاحضان لـ كمال الطويل، مصر التي في خاطري - طوف وشوف - قصيدة مصر لـ رياض السنباطي، يا حبيبتي يا مصر - عاش اللي قال - على الربابة لـ بليغ حمدي، سمينا وعدينا لـ عبد العظيم محمد.. أداء احمد عصام، إيناس عز الدين، محمد طارق، أحمد عفت، هند النحاس، أشرف وليد، ريم كمال وغادة آدم.

يذكر أنّ احتفالات الأوبرا بذكرى انتصارات أكتوبر تستمر طوال الشهر، وتشمل عددا من الفعاليات المتنوعة على جميع مسارحها بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور.