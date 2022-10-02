قصور الثقافة تطلق «ترسيخ قيم وممارسات المواطنة» بالمنيا لتوعية الشباب

حرصا من الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة على تحقيق العدالة الثقافية فى القرى الأكثر احتياجا، تطلق الهيئة بالتعاون مع محافظة المنيا فعاليات البرنامج الثقافي والفني لتعزيز قيم وممارسات المواطنة لمواجهة التطرف والأحداث الطائفية، بقرية هوارة بمركز مطاى، وذلك خلال الفترة من 4 إلى 5 أكتوبر الجارى ٢٠٢٢، والذى ينفذه فرع ثقافة المنيا برئاسة خالد إسماعيل بإقليم وسط الصعيد الثقافى برئاسة ضياء مكاوى بإشراف بيت ثقافة مطاى، وينفذ البرنامج على مدار يومى الثلاثاء والأربعاء من كل إسبوع بقرى محافظة المنيا.

برنامج «ترسيخ قيم وممارسات المواطنة»

يتضمن البرنامج محاضرات عن ضرورة الوعى بالتاريخ الوطنى وتوعية الشباب بتاريخهم، وندوات بعنوان "يعنى إية كلمة وطن"، بالإضافة إلى ورشة اكتشاف مواهب لأبناء القرية، وورش فنية رسم وتلوين، ومشغولات يدوية، وعروض سينما وأفلام وثائقية، وإنجازات الدولة، وأفلام للأطفال، ومنفذ لبيع الكتب والمجلات من إصدارات الهيئة طوال فترة الفعاليات، بجانب عروض فنية لفرقة الموسيقى العربية لقصر ثقافة المنيا.

قصور الثقافة:

في سياق آخر وفي إطار حرص الهيئة على التثقيف الصحيح للشباب وخلق فكر متميز من خلال إقامة العديد من الفعاليات التوعوية، بإقليم وسط الصعيد الثقافى شهد قصر ثقافة البدارى محاضرة تثقيفية بعنوان "المحبة والسلام اساس بناء الأوطان" بمقر القصر.

كما أقيمت عروض سينمائية منها عرض فيلم «الممر»، كما شهد بيت ثقافة صدفا محاضرة تثقيفية لمناقشة كتاب "أزمة المياه العالمية" للمؤلف إبراهيم سليمان، والذي يتضمن رؤية جوهرية حول ترشيد الاستهلاك للمياه والحفاظ على البيئة وأهمية توافر الماء في حياتنا وضرورة الوعي الثقافي بأهمية ترشيد استهلاك المياه.

كما نظم بيت ثقافة القوصية محاضرة تثقيفية بعنوان «إعجاز القرآن الكريم» بمقره حاضرها فضيلة الشيخ حسني على والذي تناول الحديث حول مفهوم الإعجاز القرآني وآيات الذكر الحكيم.