وزيرة الثقافة تشهد حفل تخرج دفعتين من طلاب معهد الموسيقى العربية

شهدت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، حفل تخرج طلاب المعهد العالي للموسيقى العربية، للدفعتين الـ49 و50، على مسرح المركز الأكاديمي للثقافة والفنون سيد درويش، بحضور الدكتورة غادة جبارة، رئيس أكاديمية الفنون، الدكتور هشام جمال نائب رئيس الأكاديمية، والدكتور أحمد يوسف عميد المعهد، وعدد من أساتذة وعمداء المعاهد التابعة، وحشد من الطلاب.

شمل الحفل عددًا من الفقرات الفنية والغنائية، التي قدمها الطلاب الخريجون، بقيادة المايسترو الدكتور ماجد سرور، وحملت الدفعة 49 اسم الدكتور عمر ناجي دفعة 2020/ 2021، والدفعة 50 اسم الدكتور هشام العربي دفعة 2021/ 2022.

تكريم عدد من أساتذة المعهد

كما تم تكريم عدد من أساتذة المعهد وهم الدكتور رضا رجب، الدكتورة أنعام لبيب، الدكتور محمد عبد النبي، الدكتور عاطف إمام، الدكتورة مايسة عبد الغني، الدكتورة ماجدة عبد السميع، الدكتورة مها محمد العربي.

كما تم تكريم اسم الدكتور أشرف هيكل وتسلمته أسرته، والدكتور عمرو ناجى، الدكتور هشام العربى، الدكتورة نعيمة صادق، الدكتورة هدى أحمد، الدكتورة خيرية جميل، إلى جانب تكريم قادة الفرقة الموسيقية للمعهد وهم الدكتور محمد عبد الستار قائد فرقة أم كلثوم، الدكتور ماجد سرور قائد حفل التخرج.