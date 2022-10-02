«انتقاما من خاله».. تفاصيل إنهاء 3 عاطلين حياة شاب في السلام

في جنح الليل، بينما يحل الهدوء والظلام الدامس، على منطقة السلام، وجدت جثة لأحد شباب المنطقة، وبه عدة طعنات متفرقة بالجسد، ما أثار حالة من الحزن والصدمة على وفاة الشاب بطريقة بشعة، ينفطر لها القلب، وذلك بعد أن لقي مصرعه على يد 3 عاطلين يقطنون بالمنطقة ذاتها.

في أحد الأيام، نشبت مشادة كلامية بين أحد المتهمين وشقيق والدة المجني عليه «خاله»، ومن ثم تطورت لمشاجرة قوية، حيث استل كل منهما سلاحا أبيض «مطواة»، ظنا منهما إنها دفاع عن النفس، إذ تلقى الأول طعنة تسببت له بإصابة بالغة مكث إثرها عدة أيام طريح الفراش، ما دفعه للتخطيط للانتقام منه.

نيران الانتقام تسيطر على المتهمين

أيام معدودات، مكث بها أحد المتهمين يخطط للانتقام من خال المجني عليه، استعان باثنين من أصدقائه، لتنفيذ مخططه البشع، وفي مساء أمس، تربص المتهمون للمجني عليه منذ لحظة خروجه من المنزل، كان أحدهم تشتعل النيران في قلبه والغضب يسيطر عليه الذي أعمى بصيرته، مكثوا حتى أتيحت لهم الفرصة لتنفيذ عملية الانتقام.

مقتل الشاب وسط الظلام الدامس

حال مشاهدة المجني عليه، يسير بين أروقة منطقة السلام في الظلام الدامس، تسللوا خلفه وظهرا أمامه، ومن ثم شرعوا في تلقينه ضربا مبرحا وطعنه عدة طعنات متفرقة بالجسد، إذ لفظ الشاب أنفاسه الأخيرة وسقط جثة هامدة غارقا وسط بركة من الدماء، وفر المتهمون هربا خوفا من افتضاح أمرهم.

تفاصيل الواقعة

تفاصيل الواقعة تعود حينما تلقى قسم شرطة السلام أول، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بالعثور على جثة شاب بأحد شوارع المنطقة ذاتها، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى محل الواقعة وتبين صحتها، ومن خلال استخدام التقنيات الحديثة بتفريغ كاميرات المراقبة، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة 3 عاطلين قاموا بقتل المجني عليه.

وبعمل التحريات اللازمة، وجمع المعلومات، تبين أن هناك خلافات بين المتهمين وشقيق والدة الضحية، الذى تعدى على أحد المتهمين بالضرب المبرح، وأحدث به إصابة بالغة باستخدام سلاح أبيض «مطواة» كانت بحوزته، فقرر المتهمون الانتقام منه، فأحرزوا أسلحة بيضاء وترصدوا للشاب الضحية وقتلوه، وجارٍ القبض على المتهمين.

العقوبة المتوقعة للمتهمين

وتعليقًا على ذلك، أوضح المحامي محمد ثابت، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن المتهمين أقدموا على تنفيذ جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، خاصة أنهم بيتوا النية وأعدوا السلاح اللازم لتنفيذ جريمتهم، وطبقا للمادة 234 من قانون العقوبات المنصوص عليه، فإن العقوبة المنتظرة لهؤلاء المتهمين هي الإعدام شنقًا.