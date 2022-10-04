«الداخلية» تكشف ملابسات صور سلخ حيوان أليف في التجمع الأول 

كشفت الأجهزة الأمنية، ملابسات منشور مصحوب بصورة تداولت عبر إحدى الصفحات الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، متضمنًا قيام شخصان يحملان جنسية إحدى الدول الأجنبية بسلخ «كلب» بدائرة قسم شرطة التجمع الأول في القاهرة.

وتبين قيام أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بالقليوبية بالتواصل مع القائمين على الصفحة، وإرساله الصورة المشار إليها وطلب منهم مبلغا ماليا نظير إرسال مقطع الفيديو الذي يتضمن الصورة بهدف زيادة نسبة مشاهدات الصفحة.

اعتراف المتهم

وضبط المتهم واعترف بحصوله على مقطع الفيديو سالف الذكر من آخر «أمكن تحديده وضبطه»، وأقر الثاني بأن الفيديو قديم، ويرجع لأكثر من عام.

وبسؤال أحد المسؤولين بالشركة مقر عمل الشخصين الظاهرين بمقطع الفيديو أكد أن الواقعة قد حدثت منذ أكثر من عام من قِبل العاملين المشار إليهما، وأنهما كانا يعملان بإحدى شركات المقاولات الأجنبية والتي أنهت عملها منذ أكثر من عام وغادرت المنطقة محل الواقعة، وتحرّر المحضر اللازم، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية.