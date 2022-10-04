واصلت وزارة الداخلية جهودها لضبط الأسواق والتصدي الحاسم لمحاولات حجب السلع الغذائية عن التداول بقصد رفع أسعارها، وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لمختلف الجرائم التموينية، ومحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق وخاصةً السلع الغذائية عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع والمضاربة بالأسعار بقصد رفعها.

وتمكنت وزارة الداخلية من ضبط 1653 قضية تموينية متنوعة بينها قضايا حجب سلع غذائية، وبيع بأزيد من السعر والاستيلاء على السلع المدعومة.

ضبط 444 قضية بيع بأزيد من السعر

كما تم ضبط قضية حجب سلع إستراتيجية بمضبوطات 50 طن أرز أبيض وكذا 444 قضية بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار للسلع الغذائية وغير الغذائية ومواد بناء بمضبوطات 20 طن أسمنت و92 طن دقيق أبيض ومكرونة وسكر وأرز وملح طعام وزيت وأعلاف وكذا 710 قضايا في مجال مخالفات المخابز.

تداول الأرز الشعير لموسم الحصاد الحالي

وفى إطار جهود الإدارة في ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول الأرز الشعير لموسم الحصاد الحالي وضبط حالات التهريب، أسفرت الجهود عن ضبط 19 قضية بمضبوطات بلغت 247٫095 طن أرز شعير و50 طن أرز أبيض، أبرزها ضبط المدير المسئول عن مخزن دون ترخيص تابع لمصنع للمنتجات البلاستيكية متوقف نشاطه بمحافظة كفر الشيخ لتخزينه كمية قدرها 100 طن أرز شعير، محظور تداولها بقصد حجبها عن التوريد للإتجار بها في السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة

كما تم ضبط 3,5 طن لحوم مُجمدة وسمك مُجمدة، معبأة داخل عبوات بدون بيانات ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية، بمحافظة الجيزة.