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الداخلية: تحرير 563 مخالفة للمحال غير الملتزمة بقرارات الغلق 

كتب:

محمد بركات
12:54 م | الإثنين 03 أكتوبر 2022
غلق محلات _ صورة أرشيفية

غلق محلات _ صورة أرشيفية

أعلنت وزارة الداخلية، أنه تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء بشأن مواعيد غلق المحلات، تقرر تحرير 563 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم  بقرار الغلق خلال 24 ساعة.

تحرير 563 مخالفة

وذكر الوزارة، في بيان، اليوم الاثنين، أنه في ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء، أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة عن تحرير 563 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق.

كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.

 

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