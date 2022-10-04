ضبط طن دقيق مدعم داخل مخبز بلدي في روض الفرج

ضبطت إدارة مباحث التموين في مديرية أمن القاهرة، مسؤول عن مخبز بلدي في روض الفرج بالقاهرة، بسبب بيع الدقيق المدعم في السوق السوداء، حيث جمع كميات من الدقيق البلدى المدعم استخراج 87%، والمُنصرف حصصا للمخبز عمله بقصد التصرف فيه بالبيع بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، وعُثر بداخل المخبز المشار إليه على طن دقيق بلدي مُدعم.

اعتراف المتهم

وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد التصرف فيها في البيع بالسوق السوداء، لتحقيق أرباح غير مشروعة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.