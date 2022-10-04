«الداخلية» تضبط قضية غسل أموال بـ5 ملايين جنيه في القاهرة

ضبطت أجهزة وزارة الداخلية، أحد الأشخاص بتهمة غسل 5 ملايين جنيه، مُتحصلة من نشاطه في مجال النصب والاحتيال على المواطنين، واتخذت الإجراءات القانونية.

كانت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، أكدت ممارسة مدير وشريك بإحدى الشركات لتجارة المخلفات، له معلومات جنائية، نشاط إجرامي تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين، بزعم قدرته على استثمار أموالهم في مجال تجارة المخلفات على خلاف الحقيقة، نظير أرباحٍ مالية متفق عليها، إلا أنه استولى على مبالغ مالية من العديد من المواطنين والامتناع عن إعطائهم الأرباح الشهرية المتفق عليها، أو رد أصول تلك المبالغ بالمخالفة للقانون.

اتخاذ الإجراءات القانونية

وذكرت التحريات أنّ المتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه غير المشروع في شراء وحدات سكنية وتأسيس شركات وشراء سيارات ودراجات نارية بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقدّرت تلك الممتلكات بـ5 ملايين جنيه تقريباً، واتخذت الإجراءات القانونية.