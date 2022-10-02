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حبس صاحب مخبز بتهمة بيع الدقيق بأزيد من السعر لتحقيق أرباح غير مشروعة

كتب:

منتصر سليمان
10:18 ص | الأحد 02 أكتوبر 2022
دقيق - تعبيرية

دقيق - تعبيرية

أمرت جهات التحقيق في القاهرة بحبس صاحب مخبز، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد ضبط المخزن السياحي وداخله 11 طن دقيق أبيض معبأة داخل شكائر ودون مستندات، بقصد البيع بأزيد من السعر وتحقيق أرباح غير مشروعة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة. 

بلاغ الى رجال الشرطة

كانت البداية عندما وردت معلومات إلى رجال الشرطة في القاهرة، تفيد بأنّ صاحب مخبز سياحي يبيع الدقيق بأزيد من السعر المتداول له، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، وعقب ورود المعلومات إلى رجال الشرطة، تحركت حملة أمنية.

المتهم يعترف بالواقعة 

وعقب ضبط المتهم صاحب المخبز واقتياده إلى قسم الشرطة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وبيع الدقيق بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة. 

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