غدا.. حفل لكورال الأطفال على المسرح المكشوف بدار الأوبرا بمناسبة نصر أكتوبر

ضمن احتفالات دار الأوبرا المصرية بذكرى انتصارات أكتوبر، يقدم مركز تنمية المواهب تحت إشراف الفنان عبد الوهاب السيد، حفلًا لكورال الأطفال والشباب بقيادة الدكتور محمد عبدالستار وذلك في الثامنة مساء غد الأربعاء على المسرح المكشوف.

يتضمن برنامج دار الأوبرا المصرية نخبة من الأعمال الغنائية الوطنية الحماسية التراثية والمعاصرة منها «مصر التي في خاطري، بلد التاريخ، حبيبتي من ضفايرها، دولا مين، عبد الودود، أحلف بسماها، رايات النصر، سلم علي الشهداء، خلي السلاح صاحي، نشيد الطيران، يا رايح علي صحراء سيناء، ع الدوار، بسم الله».

أغاني الاحتفالية

وكذلك «سمينا و عدينا، عاش، أغلى اسم في الوجود، بالأحضان، حبيبتي يا مصر، عروسة النيل، راحه فين يا عروسة، مصر يا أم الدنيا، تعظيم سلام، إذا مصر قالت، تحيا مصر و مصانع الرجال أداء أميرة معروف، مريم حنفي، أيتن، رقية، مروان، زياد باسم، رحمة عصام، ملك سعيد، هاجر، ألاء الشربيني، محمود البطران، رحمة ضاحي، محمود الدمياطي، أدهم جوهر، ساندرا، شمس الأسواني، غادة سيد، شرف أحمد، لوچين تامر، أحمد فايد، أحمد هدهد، يوسف الراوي وأحمد مجدي».

يذكر أن مركز تنمية المواهب أنشئ بهدف الارتقاء بالذوق الفني وتبني الموهوبين في مختلف مجالات الفنون، ويضم أقسامًا مختلفة ومتنوعة إلى جانب إقامة حفلات دورية لطلاب الفصول المختلفة تشجيعًا لهم وتقديرًا لجهدهم خلال فترة الدراسة.