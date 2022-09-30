تفاصيل احتفال دار الأوبرا بنصر السادس من أكتوبر

تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة دكتور مجدي صابر احتفالية الخميس المقبل الموافق 6 أكتوبر على خشبة المسرح الكبير، وتنطلق في تمام الساعة الثامنة مساءًا بقيادة الفرقة القومية العربية للموسيقى تحت قيادة المايسترو حازم القصبجي.

احتفالية السادس من أكتوبر

وتشمل الاحتفالية عددًا من الفقرات الغنائية التي تقدم أغان وطنية خاصة بهذا الحدث.

ويشارك في إحياء فقرات الاحتفالية عدد من مطربي الأوبرا، بينهم إيناس عز الدين، وأحمد عفت، وغادة أدم وأحمد عصام وريم كمال ومحمد طارق، وهند النحاس وأشرف وليد.

احفلات دار الأوبرا المصرية الفترة المقبلة

يذكر أن دار الأوبرا المصرية تنظم خلال الفترة المقبلة عددًا من الحفلات الخاصة من بينها حفل للمغنية أناستازيا زانيس التي تستضيف أوركسترا النور والأمل احتفاء بالمبدع ياكوفوس كامبانيليس، في الثامنة مساء الأحد 2 أكتوبر على المسرح المكشوف بالتعاون مع مؤسسة الثقافة اليونانية بالإسكندرية، بالإضافة حفلتين لعمر خيرت.