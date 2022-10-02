أوركسترا الشباب العربي الفلهارموني يروج للدورة الـ12 بدار الأوبرا

يستعد أوركسترا الشباب العربي الفلهارموني ليقدم حفلا في دار الأوبرا بالإسكندرية، غدا الاثنين وبعد غد الثلاثاء بمسرح الجمهورية بالقاهرة في تمام الساعة 8 مساء، برعاية وزارة الشباب والرياضة، والأوركسترا بقيادة المايسترو الأرمني ميساك باغبودريان.

وتقدم مجموعة الوتريات أعمالا من مؤلفات رسبيجي، صلحي الوادي، تشايكوفسكي، ويختتم الحفل بنشيد الوطن الأكبر بمناسبة احتفالات أكتوبر المجيدة.

أوركسترا الشباب العربي يتكون من 11 دولة عربية

أوركسترا الشباب العربي الفلهارموني تأسست في عام 2006 بمنطقة الشرق الأوسط، أفريقيا، وآسيا، ويتكون من 11 دولة عربية، يجتمعون لمدة 10 أيام مرة واحدة في العام للتدريب.

وأقام أوركسترا الشباب العربي الفلهارموني، 12 دورة في في دول عربية وأجنبية مختلفة، من بينها: الجزائر، سوريا، ألمانيا، تونس، فرنسا، الأردن.

الهدف من أوركسترا الشباب العربي

ويعتبر الهدف من أوركسترا الشباب العربي الفلهارموني، هو الرفع من المستوى الفني والعلمي للشباب العربي، وتقوية العلاقات بينهما من حيث العلاقات الفنية، الإنسانية، والثقافية.