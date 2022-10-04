ضبط دجاج «محقون» بمياه لزيادة وزنه في حملة مكبرة ببورسعيد

تمكن رجال الرقابة التجارية بمديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد من ضبط 150 كيلو من الدجاج المحقون بالمياه داخل عدد من المحال بنطاق حي الزهور ببورسعيد بغرض الغش في الوزن مما يتسبب فى أضرار مادية وصحية حيث يفقدها القيمة الغذائية

شكاوي المواطنين للتموين

وصرح ناصر ثابت وكيل وزارة التموين ببورسعيد في بيان صحفي أن شكاوي متعددة تلقتها غرفة عمليات المديرية عن وقائع غش أوزان الدجاج بحقنها بسرنجات المياه داخل المجازر غير المرخصة ومحال بيع الدواجن

أوضح انه وجه بتشديد الرقابة على هذه المحال للوقوف على مدى صحة هذه الشكاوى

وصرح أنه تم تشكيل لجنة تحت إشراف محمد عوض عبد الله وكيل المديرية وبقيادة طلعت البساطى مدير الإدارة وهانى شاكر رئيس الرقابة وسمير عبد الرحمن كبير مفتشى الرقابة ومعاونه عصام العاصى بالتنسيق مع مباحث التموين

وأشار إلى أن الحملات استهدفت محال لبيع الدواجن بنطاق حي الزهور وبالفعل تم ضبط 150كجم دواجن محقونه بالمياة فى هذه المحال بغرض زيادة الوزن وخداع المواطنين والتربح دون وجه

وضع سن السرنجة فى «فخذ» الدجاجة

وأوضح أن العمال بالمحال يقومون بتركيب السرنجات الطبية فى خرطوم المياه ثم يتم وضع سن السرنجة فى «فخذ» الدجاجة، وعندما يشتريها المواطن يتم تسريب المياه منها أثناء الطهى ليكتشف أن وزنها نقص إلى النصف مما يؤدى إلى إصابة الدجاج بأنواع عديدة من البكتيريا، مثل "ستاف" و"سالمونيلا"، وفقدان القيمة الغذائية بسبب الرطوبة التى تتعرض لها الأنسجة وتحلل الأنسجة البروتينية

وأشار وكيل وزارة التموين إلى أنه تم التحفظ على الكمية المضبوطة وتحرر محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .

وأكد ناصر ثابت أن الحملات التموينية لضبط أى مخالفات مستمرة على مدار اليوم ودع المواطنين في حالة وجود أى شكوى بضرورة التواصل مع غرفة عمليات المديرية