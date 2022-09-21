ضبط 2 طن دجاج غير صالحة للاستهلاك الآدمي بمجزر في الدقهلية

شنت مديرية تموين الدقهلية اليوم الأربعاء، حملة أسفرت عن ضبط مجزر دواجن بمركز تمي الأمديد وبحوزته حوالي 2 ‏طن دجاج غير صالحة للاستهلاك الآدمي، ويستخدم أسماء تجارية غير مملوكة له، وجرى التحفظ على ‏المضبوطات لحين صدور قرار النيابة العامة بشأنها.

وخرجت الحملة بناء على توجيهات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، وتعليمات محمد دايرة ‏وكيل وزارة التموين بالدقهلية، وعبدالوهاب عبدالرحيم وكيل المديرية، وبالتنسيق مع العميد هاني أبو ليلة ‏مدير مباحث تموين الدقهلية، بتكثيف الحملات لضبط المخالفين وتحت إشراف على حسن مدير عام شؤون ‏التجارة والرقابة، ومحمد زغلول رئيس قسم الرقابة التموينية بالمديرية.‏

تشكيل الحملة ‏

وبحسب بيان صحفي لمديرية تموين الدقهلية، تشكلت الحملة برئاسة مصطفى عوض من مأموري ‏الضبط القضائي بالمديرية ومن جهاز حماية المستهلك برئاسة أحمد عبدالعزيز مدير الفرع بالدقهلية ‏وإبراهيم العرابي وأحمد السعيد وبالتعاون مع الطب البيطري، وبالاشتراك مع القوة السرية لمباحث تموين ‏الدقهلية.‏

ضبط كمية كبيرة من الدواجن‏

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط مجزر دواجن يعمل بنطاق مركز تمي الأمديد وبحوزته حوالى 2 طن ‏دجاج غير صالحه للاستهلاك الآدمي، وبتفتيش المجزر تبين أنه يستخدم ‏أسماء تجارية غير مملوكة له، ‏وتحرر عن ذلك المحاضر اللازم، كما وتم التحفظ على المضبوطات .‏

مخالفات «سوبر ماركت» ومحلات جزارة ‏

وضبطت الحملة سوبر ماركت بذات الناحية لعرضه وبيعه أطباق كبدة ولحمه مفرومه ورنجه غير ‏صالحه للاستهلاك الآدمي، وتم التحفظ على إجمالي مضبوطات لحين صدور قرار النيابة العامة، وتم ضبط ‏محلات جزارة بذات الناحية لقيامهم بالذبح خارج السلخانة وتم التحفظ على إجمالي 45 كيلو جراما من اللحوم.

‏ وجرى تحرير المحاضر اللازمة ضد المخالفين والتحفظ علي المضبوطات لحين صدور قرار النيابة ‏العامة بشأنها وجارى عرض المحاضر على النيابة العامة‎. ‎