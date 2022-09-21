ضبط 2 طن دجاج غير صالحة للاستهلاك الآدمي بمجزر في الدقهلية
كتب:
صالح رمضان
05:15 م | الأربعاء 21 سبتمبر 2022
حملة تموين الدقهلية
شنت مديرية تموين الدقهلية اليوم الأربعاء، حملة أسفرت عن ضبط مجزر دواجن بمركز تمي الأمديد وبحوزته حوالي 2 طن دجاج غير صالحة للاستهلاك الآدمي، ويستخدم أسماء تجارية غير مملوكة له، وجرى التحفظ على المضبوطات لحين صدور قرار النيابة العامة بشأنها.
وخرجت الحملة بناء على توجيهات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، وتعليمات محمد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية، وعبدالوهاب عبدالرحيم وكيل المديرية، وبالتنسيق مع العميد هاني أبو ليلة مدير مباحث تموين الدقهلية، بتكثيف الحملات لضبط المخالفين وتحت إشراف على حسن مدير عام شؤون التجارة والرقابة، ومحمد زغلول رئيس قسم الرقابة التموينية بالمديرية.
تشكيل الحملة
وبحسب بيان صحفي لمديرية تموين الدقهلية، تشكلت الحملة برئاسة مصطفى عوض من مأموري الضبط القضائي بالمديرية ومن جهاز حماية المستهلك برئاسة أحمد عبدالعزيز مدير الفرع بالدقهلية وإبراهيم العرابي وأحمد السعيد وبالتعاون مع الطب البيطري، وبالاشتراك مع القوة السرية لمباحث تموين الدقهلية.
ضبط كمية كبيرة من الدواجن
وأسفرت جهود الحملة عن ضبط مجزر دواجن يعمل بنطاق مركز تمي الأمديد وبحوزته حوالى 2 طن دجاج غير صالحه للاستهلاك الآدمي، وبتفتيش المجزر تبين أنه يستخدم أسماء تجارية غير مملوكة له، وتحرر عن ذلك المحاضر اللازم، كما وتم التحفظ على المضبوطات .
مخالفات «سوبر ماركت» ومحلات جزارة
وضبطت الحملة سوبر ماركت بذات الناحية لعرضه وبيعه أطباق كبدة ولحمه مفرومه ورنجه غير صالحه للاستهلاك الآدمي، وتم التحفظ على إجمالي مضبوطات لحين صدور قرار النيابة العامة، وتم ضبط محلات جزارة بذات الناحية لقيامهم بالذبح خارج السلخانة وتم التحفظ على إجمالي 45 كيلو جراما من اللحوم.
وجرى تحرير المحاضر اللازمة ضد المخالفين والتحفظ علي المضبوطات لحين صدور قرار النيابة العامة بشأنها وجارى عرض المحاضر على النيابة العامة.