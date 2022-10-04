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أحمد عز عن مشاركته بالفيلم التسجيلي «مصري» في حفل أكتوبر: أتحمس للأعمال الوطنية

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خالد فرج
12:37 م | الثلاثاء 04 أكتوبر 2022
أحمد عز

أحمد عز

أعرب الفنان أحمد عز عن فخره إزاء مشاركته في الفيلم التسجيلي «مصري» الذي عُرض بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي ضمن فعاليات الندوة التثقيفية السادسة والثلاثين للقوات المسلحة المقامة حاليًا بمركز المنارة بالتجمع الخامس في إطار ذكرى الاحتفال بانتصارات أكتوبر المجيدة.

أحمد عز: لا أتردد أبدًا عن المشاركة في الأعمال الوطنية

وقال عز في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إنََّه لا يتردد أبدًا عن المشاركة في الأعمال التي تحمل طابعًا وطنيًا، وذلك منذ مشاركته في بطولة فيلم «يوم الكرامة» في بداياته الفنية، مرورًا بفيلمي «الخلية»، و«الممر» ومسلسل «هجمة مرتدة» والجزء الثالث من مسلسل «الاختيار» حسب قوله.

أحمد عز: أتحمس للأعمال الوطنية لتعريف الأجيال الجديدة ببطولاتنا

وأوضح أحمد عز أنَّه يتحمس دومًا لتقديم الأعمال الوطنية لتعريف الأجيال الجديدة بإنجازاتنا وبطولاتنا، مهنئا جموع الشعب المصري بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة.

يُذكر أنَّ عدد كبير من الفنانين شاركوا في الندوة التثقيفية للقوات المسلحة ومن بينهم مدحت صالح وأحمد سعد وبلقيس ونوال الزغبي ونداء شرارة وهبه مجدي وأحمد حلمي وأحمد صلاح حسني وأحمد عبدالعزيز وشيرين عبدالوهاب وكمال أبو رية وسميرة عبدالعزيز وأحمد بدير.

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بقلم خالد فرج

رئيس قسم الفن، حاصل علي ليسانس آداب كلية إعلام بجامعة حلوان.