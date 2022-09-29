أحمد عز بعد حصد الاختيار لجائزة من الشارقة: أتمنى الريادة للدراما المصرية

أبدى الفنان أحمد عز، سعادة بالغة إزاء حصد مسلسل «الاختيار» جائزة أفضل محتوى إعلامي ودرامي، وأفضل عمل درامي في الوطن العربي، من جائزة الشارقة للاتصال الحكومي، التي يقدمها المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة.

فخور بالمشاركة في الجزء الثالث من مسلسل «الاختيار»

وقال أحمد عز، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إنه يتمنى الريادة الدائمة للدراما المصرية، مضيفا أنه فخور بالمشاركة في الجزء الثالث من مسلسل «الاختيار»، الذي عرض في دراما رمضان الماضي.

تفاصيل حصول الاختيار على جائزة أفضل عمل درامي بالوطن العربي

وكان مسلسل «الاختيار»، فاز بجائزة أفضل عمل درامي من «الشارقة للاتصال الحكومي»، في دورتها التاسعة، التي ينظمها المركز الدولي للاتصال الحكومي، التابع للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة.

تعرف على أبطال مسلسل الاختيار 3

مسلسل «الاختيار 3» شارك فيه عدد كبير من الفنانين، أبرزهم ياسر جلال، وأحمد السقا، أحمد عز، كريم عبد العزيز، خالد الصاوي، إيمان العاصي، محمد رياض، صبري فواز وعبد العزيز مخيون بالإضافة إلى الفنانين الشباب من بينهم أمير المصري وسلمى أبو ضيف، وهو من تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي.